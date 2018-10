राशिफल, 08 अक्टूबर: तुला वालों को मिलेगी अच्छी खबर, वृषभ के जातकों की आर्थिक स्थिति हो सकती है कमजोर

Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi: वृषभ राशिफल: आज वाणी में मधुरता रहेगी। घर में विवाद की स्थिति बन सकती है।

Rashifal 2018 Today in Hindi, Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today in Hindi, Rashifal 08 October 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष राशिफल: आज आप व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। आपका लोगों से संपर्क बना रहेगा। आपके क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ भी संचार अधिक रहेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ऐश्वर्य पर व्यय होगा। शारीरिक और मानसिक प्रफुल्लितता बनी रहेगी।

मेष का लव राशिफल: आज आप अपने मन की बात पार्टनर को बता दें। अपने दिल की बात कहने में डरे नहीं और देर ना करें। अपने मन की भावनाओं को अपने साथी के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दें। आप अपनी भावना लिख कर प्रकट कर सकते हैं। आप आज यह सुनिश्चित करें कि बीच में कोई गलतफहमी पैदा न हों।

मेष का वित्त राशिफल: आज आप अपने मेहनत के दम पर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप अपनी सृजनात्मक योग्यता से कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप फालतू के कार्य में अपनी ऊर्जा खत्म ना करें। आर्थिक लाभ आपके प्रयासों पर निर्भर होगा।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आप को जुकाम के शिकंजे में फंस जाएं। इसलिए आज आप कोल्ड से बचकर रहें। अपनी सेहत को तन्दुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां खाएं। शोर वाले इलाके से दूर रहें।

कर्क राशिफल: आज प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज आपके संबंधो में भावनाओ की प्रधानता रहने से संबंध सुखदायी रहेंगे। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आज भाइयों से लाभ होगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक रूप से आपको सम्मान प्राप्त होगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बात बेहिचक अपने साथी से कह डालेंगे। एक दूसरे में खो जाने एवं आपसी रिश्तों को और मजबूत हो जाने दें। आज आपके संबंध मजबूत होंगे।

कर्क का वित्त राशिफल: आपके खुश मिजाज व्यवहार के कारण आपको कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। आपकी जोखिम उठाने की क्षमता की बदौलत आपको आज कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र से आपको कुछ आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आज आप इन मौके का फायदा उठाएंगे।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानी है उनको आज अपना ख्याल रखना होगा। आज आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए आज आराम करें और चिकित्सक के पास जाएं।

वृषभ राशिफल: आज वाणी में मधुरता रहेगी। घर में विवाद की स्थिति बन सकती है। बैठक या चर्चा सफल होगी। लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परिश्रम के अपेक्षित परिणाम मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। धैर्य रखें।

वृषभ का लव राशिफल: आज आप प्रेमी के साथ बैठकर अपनी पुराने दिनों का याद करेंगे। आज आप अपनी पुरानी बातों को याद कर खूब हंसंगे। पार्टनर आपके साथ होने से आपको अच्छा लगेगा। आप इस रिश्ते को लंबे समय तक निभा सकते हैं। हो सकता है आप इस प्रेमी को अपना पार्टनर ही चुन लें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आपको नकदी का अभाव रहेगा। आपने जिस पैसे की आवक के विषय में सोचा था, वह पैसा नहीं आने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। इस कारण आपके कारोबार के आगे के भुगतान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जल्द ही यह धन मिल जाएगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। इस कारण आप कोई नया कार्य करने की क्षमता नहीं जुटा पाएंगे। आपको अपनी साथी के साथ सही व्यवहार से पेश आना चाहिए। आपका मूड ठीक रहेगा। आज आपको खुद पर दृढ़ विश्वास रखने की कोशिश करनी होगी।

मिथुन राशिफल: आज माता के प्रति अधिक भावनात्मक रहेगें। आपके काम पूरे होंगे। किसी के साथ विवाद में ना पड़ें। आपको मेहनत का फल मिलेगा। आपकी यात्रा लाभप्रद रहेगी। इनकम बढ़ने के संकेत हैं। निवेश लाभदायक रहेगा। स्वजनों या स्नेहीजनों के साथ तनाव का प्रसंग उपस्थित होगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आप अपने प्रेमी के साथ खूब बातें करेंगे। आपको लगेगा की पार्टनर के साथ आपकी घनिष्ठता एक अच्छे स्तर पर पहुंच गई हैं। अभी तक आपको लगता था कि आपका प्रेमी के साथ आम संबंध मानते है, लेकिन आज आप महसूस करेंगे कि आप प्रेमी के लिए खास बन गए हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आप बहुत दिनों से घर खरीदने की सोच रहे हैं। इसलिए आज आप कहीं मकान देखने जा सकते हैं। जो लोग मकान की मरम्मत करवाने की सोच रहे हैं वो आज इस काम की शुरूआत करवा सकते हैं। आज मनचाही संपत्ति मिलने के संकेत है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके काम में दिक्कत हो सकती है। आपके कान में संक्रमण हो सकता है इसलिए लापरवाही ना बरतें। सभी लक्षण संकेत कर रहे हैं कि यह संक्रमण गंभीर हो सकता है इसलिए आप किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाएं। दवाइयां लेने में लापरवाही ना बरतें।

सिंह राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आलस्य हावी रहेगा। परिवारजनों के साथ अच्छा वातावरण प्राप्त होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आज आपकी बड़ी समस्या का हल निकलेगा। धनलाभ होगा। मनोरंजन के मौके मिलते रहेंगे। अधिक खर्च से बचिएगा। घर के काम से यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंह का लव राशिफल: जो लोग पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन सही होगा। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को कम करें तो आपको पार्टनर मिल सकता है। आप यह मत सोचें कि आपकी अपेक्षा पर आपका पार्टनर पूरी तरह खरा उतरेगा। आपको पार्टनर चाहिए तो समझौता करना पड़ेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: अपने काम में किसी भी हालात से खुद को निकाल लेने की क्षमता के कारण आपको खूब लाभ मिलेगा। आज आपके काम की तारीफ होगी तथा आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इसलिए निश्चित रहिए आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बस आपको अपना काम करते रहना है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी ऊर्जा का स्तर अधिक रहेगा। काम में आपका मन लगेगा। आप आज खूब मौज मस्ती के साथ काम करेंगे। कम तनाव और खुशनुमा मूड आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आज आप दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे।

तुला राशिफल: परिवारजनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। अकस्मात की संभावना है। कोर्ट-कचहरी के कार्य में ध्यान रखें। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा।

तुला का लव राशिफल: आज का दिन आपके लिए रोमांस लेकर आ रहा है। आज आपकी पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। किसी दोस्त की मध्यस्ता से आपको रिश्ते को निर्णायक रूप देने की कोशिश की जा सकती है। आज मौका हाथ से ना निकलने दें।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। यदि आपका कारोबार विदेश से संबंधित है तो आपको लाभ मिलेगा। सितारे आपके पक्ष में है, सकारात्मक विचार बनाये रखें। आज आप बचत को बैंक में जमा करें। इससे आपको आगे आने वाले समय में मदद मिलेगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल:आज आपको पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। आपको अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको चिप्स छोड़कर फल और सोडा छोड़कर जूस पर निर्भर होना होगा। आज आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान समझेंगे।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा। उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। सांसारिक सुख प्राप्त होगा। विवाह का योग है। मित्रों के साथ भेंट होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है।

वृश्चिक का लव राशिफल: अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। वरना आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन जायेगा। आज के दिन घर में शांति बनाये रखें। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि आप कोई चैरिटेबल संस्था चलाते हैं या इस तरह का कोई काम सोच रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज आप अपने प्रोफेशनल लक्ष्य की जीत के कारण खुश होंगे , इससे आपको अच्छा फायदा हो सकता है और यही नहीं ये आपके बैंक बैलेंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके जोड़ों के दर्द की परेशानी रहेगी। आप इस दर्द से दूर रह सकते हैं अगर अपनी जीवनशैली में बदलाव करें तो। वैसे आपकी सेहत ठीक रहेगी। सारी परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और जल्दी ही आप अच्छे हो जाएंगे।

धनु राशिफल: सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। शत्रु परास्त होंगे। चोट व दुर्घटना से बचें। थकान रहेगी। आज आप लोगों की सहायता कर पाएंगे। व्यापार में भी आपका आयोजन व्यवस्थित होगा। ऊपरी अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धनु का लव राशिफल: आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। आप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके।

धनु का वित्त राशिफल: यदि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो आपको वह पैसा वापस मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। कोई अभिन्न मित्र या नजदीकी व्यक्ति भी आपसे ॠण मांगने आ सकता है लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपका वजन लगातार बढ़ रहा है। यह आगे जाकर आपके लिए परेशानी ला सकता है। इसलिए आप कसरत शुरू कर दें। साथ ही आपको मांसहारी खाना छोड़ देना चाहिए। काम को बोझ अधिक होने से मानसिक तनाव हो सकता है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।

मकर राशिफल: आज व्यावसायिक रुप से नई विचारधारा अपना सकेंगे। व्यर्थ के खर्च से दूर रहिएगा। जो लोग नया काम करने की सोच रहे हैं उसके बारे मे पूरी जानकारी रखें। विवाद आदि से हानि होने की संभवना है। कार्य में बाधा आ सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा।

मकर का लव राशिफल: आज एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर शुरू हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। किसी वाद-विवाद से दूर रहें। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है। तनाव से दूर रहें।

मकर का वित्त राशिफल: जो व्यवसायकर्ता पर्यटन क्षेत्र में हैं, उनमें रिस्क उठाने की क्षमता के कारण वे काफी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, अगर आप मेहनत करते हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज ज्यादा काम की वजह से थकावट पूरे दिन बनी रहेगी। अपने आप को ब्रेक दें आपको इसकी जरूरत है। जिन लोगों को ब्लडप्रेशर की परेशानी है आज उनकी परेशानी काफी हद तक ठीक हो सकती है।

कुंभ राशिफल: कार्य की अधिकता हो सकती है। मनोरंजक यात्रा होगी। आनंद से समय व्यतीत होगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी। साथी के साथ बहस ना करें। क्रोध अधिक मात्रा में न हो इसका ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहें। मानसिक थकान का अनुभव होगा।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं वह आपके लिए शुभ साबित होगा। जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। तरक्की के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक हो सकती है। आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप असन्तुलित खाना खाने की आदत को सुधार लेंगें तो आपको फायदा होगा। चिकने खाने से दूर रहें।

कन्या राशिफल: आज शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी भेंट होगी। यात्रा में जल्दबाजी ना दिखाएं वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारोबार ठीक चलेगा। विवाद से दूर रहें। कीमती चीजें संभालकर रखें। मित्र व संबंधियों से मेलजोल बढ़ेगा।

कन्या का लव राशिफल: पिछले कुछ दिनों से आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अब सितारे आपके पक्ष में आ गए हैं। अब आपकी लव लाइफ में शांति आएगी और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। आज अपना संयम बनाए रखें व अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप अपने खर्चों के बारे में सोच-विचार करेंगे। आज का दिन किसी बड़ी खरीदारी का है। आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। यानी आज आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखते हुए सभी निर्णय लें। इस मामले में प्रायोगिक बनना सही होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गर्भवती महिलाओं को अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी जीवनशैली में व्यायाम शामिल करना चाहिए। आज के दिन आप सावधान रहें व खुद पर ध्यान दें।

मीन राशिफल: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में भागीदारी के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय ठीक चलेगा। दांपत्यजीवन में निकटता और मधुरता आएगी। समाज में ख्याति मिलेगी। रुके कार्यों में गति आएगी। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होगी।

मीन का लव राशिफल: आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार को बढ़ाने के सोच-विचार करेंगे। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र के कार्यों में लगे हैं उन्हें कंपनी के द्वारा एक अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी आंखों को आराम दें। क्योंकि ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर पर बैठने से आंखें खराब हो सकती है। आपको सिरदर्द हो सकता है। इसलिए स्क्रीन से थोड़ी दूरी रखें।

First Published on October 8, 2018 5:12 am