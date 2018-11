Horoscope Today, 07 November 2018: सिंह वालों का होगा धन खर्च, मकर वालों को हो सकता है बुखार

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 07 November 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: आज बुधवार है। यह नवंबर महीने की 7 तारीख है। आज दिवाली है। पूरा देश दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ है। लोग एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देना आरंभ कर चुके हैं। चलिए जानते हैं कि आज के दिन आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। आपका दिन अच्छा है। आप इसे काफी एंजॉव करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। ढेर सारी मस्ती करेंगे। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। आपमें नई ऊर्जा आएगी।

मेष का लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर से ढेर सारा प्यार मिलेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।

मेष का वित्त राशिफल: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। धनलाभ होगा। आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। आपको उम्मीदों से बढ़कर लाभ होगा। यह आपकी मेहनत का नतीजा है।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको आज चोट लग सकती है। आपको आग से दूर रहना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: परिजनों का साथ मिलेगा। घरवालों के साथ समय बिताएंगे। घर पर खुशियों भरा माहौल होगा। आपको काफी अच्छा लगेगा। आपका तनाव दूर हो जाएगा।

वृषभ का लव राशिफल: पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे। आप दोनों कुछ खरीदारी कर सकते हैं। आपका धन खर्च होगा। लेकिन परेशान ना हों। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप खरीदारी करने वाले हैं। अधिक धन खर्च होने का संकेत है। गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी करने से बचें। अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको थकान लग सकती है। बहुत अधिक काम करने से बचें। घर पर समय बिताएं। भोजन समय पर करें। तनाव ना लें। परिवार की खुशियों में शामिल हों।

मिथुन का दैनिक राशिफल: किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप अपने घरवालों को काफी मिस करेंगे। लेकिन परेशान ना हों। आपको काम में सफलता मिलेगी।

मिथुन का लव राशिफल: वैवाहिक जीवन में ताजगी आएगी। आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। आपको एक-दूसरे की अहमियत का अंदाजा लगेगा। आप और अधिक जिम्मेदार बनेंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: निवेश के लिहाज से अच्छा दिन है। आप आज निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले किसी जानकार की राय ले लें। जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला ना करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। आप काफी खुश होंगे। हालांकि अभी भी आपको जरूरी सावधानियों का पालन करना होगा।

कर्क का दैनिक राशिफल: किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। आपको काफी अच्छा लगेगा। आप दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। आप अपनी पुरानी यादों को साझा करेंगे। खुश रहेंगे।

कर्क का लव राशिफल: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात किसी समारोह में होगी। एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत करें।

कर्क का वित्त राशिफल: आपका व्यवसाय काफी अच्छा चलेगा। आज भारी लाभ होने वाला है। यह आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने बाजार की जरूरतों को समझा है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शोर-शराबे वाली जगहों से दूर रहें। घर पर समय बिताएं। बच्चों के साथ बातें करें। अच्छा लगेगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। यह मदद आपको दोस्त से मिलेगी। इससे आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। आपको उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहिए।

सिंह का लव राशिफल: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। अच्छा लगेगा।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपका काफी धन खर्च होने वाला है। घर के लिए कुछ जरूरी सामानों की खरीदारी करेंगे। घर में खुशियों भरा माहौल होगा। इन खुशियों में शामिल हों।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा है। इसलिए जरूरी सावधानियों का पालन करें। लापरवाही करने से समस्या बढ़ सकती है। पौष्टिक भोजन करें। पानी पीते रहें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आप आज के दिन का भरपूर लुत्फ उठाने वाले हैं। दोस्तों और परिजनों का साथ मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आप सब काफी मस्ती करेंगे।

कन्या का लव राशिफल: पार्टनर से कोई खूबसूरत तोहफा मिलेगा। आप इससे बहुत ही खुश होंगे। आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। आप दोनों एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताएंगे।

कन्या का वित्त राशिफल: किसी अनजान स्रोत से धनलाभ होने वाला है। इस लाभ से परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा। आपको गैर-जरूरी चीजों पर धन खर्च करने से बचना चाहिए।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन वह बात आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसे में तनाव ना लें। घर की खुशियों का हिस्सा बनें।

तुला का दैनिक राशिफल: घर पर किसी मेहमान का आगमन होगा। परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप सब आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। आप इस पल का जमकर लुत्फ उठाएं।

तुला का लव राशिफल: किसी पुराने पार्टनर की याद आएगी। उसके साथ बिताए गए लम्हे याद आएंगे। आप भावुक हो सकते हैं। बहुत निराश ना हों। वर्तमान को एंजॉव करें।

तुला का वित्त राशिफल: आप अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की सोच रहे हैं। आपने कुछ नई योजनाएं बनाई हैं। आपको इन काम शुरू कर देना चाहिए। जल्द ही लाभ मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत काफी अच्छी चल रही है। आपने इसे लेकर काफी मेहनत की है। आपको इसे आगे जारी रखना होगा। आप लापरवाही करने से बचें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आप जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे। आपको काफी अच्छा लगेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: पार्टनर पर क्रोध आ सकता है। आप उनकी भूलने की आदत से परेशान हो सकते हैं। आपको उनसे प्यार से पेश आना होगा। खुशी के मौके को बेकार न करें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: वित्तीय नजरिए से आज का दिन अच्छा है। आपकी कोई खोई हुई वस्तु वापस मिलेगी। आप इससे काफी खुश होंगे। परिवार के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: पेट संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए खान-पान करते समय सावधान रहें। अत्यधिक तला-भूना खाने से बचें। मिठाइयां भी हिसाब से खाएं।

धनु का दैनिक राशिफल: आप इस दिन का काफी लुत्फ हो उठाएंगे। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। आप सब ढेर सारी मस्ती करेंगे। परिजनों की याद आएगी। उन्हें मिस करेंगे।

धनु का लव राशिफल: किसी नए शख्स से मुलाकात होगी। यह मुलाकात किसी समारोह में हो सकती है। आप उनकी ओर काफी आकर्षित होंगे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आएंगी।

धनु का वित्त राशिफल: आप अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर परेशान हैं। उम्मीद के मुताबिक धनलाभ नहीं हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों और परिजनों के साथ मस्ती करेंगे। आपका तनाव दूर होगा। सेहत में और अधिक सुधार आएगा।

मकर का दैनिक राशिफल: आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा दोस्तों के साथ हो सकती है। आप इसे काफी एंजॉव करेंगे। आप इस यात्रा से काफी ताजा होकर लौटेंगे।

मकर का लव राशिफल: पार्टनर से मुलाकात होगी। आपकी यह मुलाकात एक लंबे समय के बाद हो रही है। आप इससे बहुत ही खुश होंगे। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे।

मकर का वित्त राशिफल: कानूनी मामले में आपको लाभ मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण फैसला जल्द ही आपके पक्ष में आ सकता है। इससे आपके घर वाले काफी खुश होंगे।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है। आपको बुखार हो सकता है। ठंडी चीजों के सेवन से आपको दूर रहना होगा। घर पर समय बिताएं तो अच्छा है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आप आज के दिन कुछ तनाव में आ सकते हैं। आपके दिनचर्या के काम काफी बाधित होंगे। आप अपनी पूर्व निर्धारित योजनाओं पर काम नहीं कर पाएंगे।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर से बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहें। आपकी किसी बात का उसे बुरा लग सकता है। उनकी आलोचना करने से बचें। आप उनकी तारीफ करें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपको अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। आप कुछ नई योजनाओं पर विचार करें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हुई नजर आएंगी। तनाव लेने से बचना होगा। आप खुश रहने का प्रयास करें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज के दिन आप काफी व्यस्त रहेंगे। दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा रहेगा। इस बीच अपने खान-पान का ध्यान रखें। इस व्यस्तता में काफी मजा आएगा।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। उनकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा। उनको आपके साथ और प्यार की जरूरत है।

मीन का वित्त राशिफल: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। धनलाभ होगा। किसी विदेशी पार्टनर से खास लाभ मिलेगा। आप काफी खुश होंगे।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। आपको उनका ध्यान रखना होगा।

First Published on November 7, 2018 3:32 am