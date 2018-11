Horoscope Today, 05 November 2018: मिथुन वालों को मिलेगा आकस्मिक धन लाभ, वृषभ वाले हो सकते हैं गलतफहमी का शिकार

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal in Hindi, Today Rashifal in Hindi 05 November 2018, आज का राशिफल सभी राशियों का: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। आज आपकी कारोबार में आ रही परेशानी दूर होगी। दूसरों की मदद कर पाएंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। मेष का लव राशिफल: आज प्रेम संबंध बनाने के लिए अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। आप पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें सोच-विचार करें। मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन कारोबार के लिए अच्छा होगा। आप बिजनेस में बढ़िया डील कर पाएंगे। आपको इस डील से अच्छा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। जिन लोगों को बीमारी है वह दवाईयां लेने में लापरवाही ना बरतें। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आपको मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा। आप अपना काम निष्ठापूर्वक करते रहें। आपको आने वाले समय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी।

वृषभ का लव राशिफल: आप किसी लोगों की बात पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में सोचें। आपकी लव लाइफ में गलतफहमी हो सकती है। किसी मामले में लापरवाही ना बरतें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप समय अनुसार काम कर पाएंगे। आलस्य नहीं रहने से आप अपने पुराने कार्य भी कर पाएंगे, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहे थे। दिन सामान्य रहेगा। समय के साथ चलें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। आपकी पुरानी परेशान कम हो सकती है। आप घूमने की आदत बनाएं। इससे सेहत ठीक रहेगी।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप परिवार के सदस्यों के साथ आनंद करेंगे। पिता की ओर से आपको उपहार मिलेगा। आज आप परिवार के साथ शोपिंग पर जाएंगे। घर के लिए नई चीजें खरीदेंगे।

मिथुन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आप प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, आपको सफलता मिलेगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आकस्मिक धन लाभ मिलने के योग है। आपका भाग्य साथ देगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे होंगे। आपके सभी काम सफल होंगे। मन में ताजगी रहेगी। दोस्तों से मुलाकात की संभावना है। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा।

कर्क का लव राशिफल: आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आप पार्टनर के साथ खूब रोमांस कर पाएंगे। सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको भी रोमांस करने का मौका मिलेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: कारोबार में नई चीजें शुरू कर सकते हैं। आज कारोबार में उधार करने से बचें। आज आपको लोन संबंधित कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। जो लोग आलसी है उन्हें अब करसत शुरू कर देनी चाहिए।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए फलदायी रहेगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिजनों से मुलाकात होगी। आज धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंह का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है। आज पार्टनर की तरफ से आपको सरप्राइज मिल सकता है। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

सिंह का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। शांति से काम पूरा करें। विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको कार्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में भी उतार-चढ़ाव होने के योग बन रहें। आपको सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। आप सावधानी बरतें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोस्तों और स्नेहीजनो के साथ मुलाकात के योग है। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी।

कन्या का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपको प्रेमी की तरफ से सहयोग मिलेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैँ। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत तो ठीक रहेगी। लेकिन आपको संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लापरवाही ना करें। डॉक्टर से सलाह लें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज किसी के साथ विवाद हो सकता है। अपना वाणी पर संयम रखें। झगड़े आदि से दूर रहें। घर में सुख-शांति का माहौल बनाने के लिए सबको खुश रखें। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ जोर-जबरदस्ती ना करें। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है।

तुला का वित्त राशिफल: कारोबार में निवेश करने से बचें। आज आप किसी तरह का जोखिम ना लें। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने काम में सकरात्मक सोच रखते हैं तो आपको इससे लाभ मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपको हल्का बुखार भी हो सकता है। आज आप आराम करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपको नौकरी-कारोबार में लाभ मिलेगा। आज आपको किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से लाभ मिलेगा। परिजनों के साथ सामाजिक समारोह में शामिल होने का योग है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज सिंगल लोगों का शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम बढ़ेगी। नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। आज कारोबार में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सोच-समझकर धन खर्च करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मौसमी बीमारी से परेशान हो सकते हो। आप ठंडी चीजों से परहेज करें। माता की सेहत की चिंता रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ दिन मौज-मस्ती में बीतेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु का लव राशिफल : दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो वह कर सकते हैं। मन में सकारात्मक विचार आएंगे।

धनु का वित्त राशिफल: आज दफ्तर में आपका मान-सम्मान होगा। अधिकार वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा। किसी से सोच-समझकर लेन-देन करें। दोस्तों से लाभ होगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को घुटनों में दिक्कत है उनको दर्द से राहत मिल सकती है। आप कुछ हल्के व्यायाम कर सकते हैं। आप बाहर के खाना खाने से बचें।

मकर का दैनिक राशिफल: साहित्य लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज भौतिक सुख के लिए आप धन खर्च करेंगे। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद-विवाद टालें।

मकर का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर पर किसी तरह की जोर-जबरदस्ती ना करें। मन में सकारात्मक विचार रखें।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़ा है उनके लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: यदि आप पूरे दिन बैठकर काम करते हैं तो आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ी कसरत शुरू कर देनी चाहिए। आप स्वास्थ्य के प्रति सेहत हो जाएं।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है। गुस्से पर काबू रखें। परिवार में कलेश हो सकता है। आज खुद पर संयम रखें।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आपका एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा है।

कुंभ का वित्त राशिफल: यदि आप आभूषण संबंधित काम करते हैं तो आज आपको लाभ मिलेगा। आज आपके कारोबार में खूब लाभ मिलेगा। आप अपने काम को बढ़ाएं। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप तला भुना खाने से परहेज करें। इससे आप ज्यादा ऊर्जावान बने रहेंगे।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आप अपने काम पूरे कर पाएंगे। दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। समाज में आपको मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में लाभ मिलने के योग हैं।

मीन का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर का ख्याल रखें। सिंगल लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: नौकरी वालों को आज लाभ मिलेगा। बिजनेस में विरोधियों से सावधान रहना होगा। कारोबार में लाभ के योग है। आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। लेन-देन में सावधानी बरतें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। पुरानी परेशानियां कम होगी। रोगी व्यक्ति को आराम मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी।

First Published on November 5, 2018 5:13 am