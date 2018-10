टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2018: मिथुन राशि वालों को मिल सकता है प्रमोशन, कन्या वालों की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Rashifal Tarot Card 31 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: धोखे से बचें, करियर में नए अवसर मिलेंगे। भूमि संबंधित विशेष लाभ मिलेगा। आपकी इज्जत बढ़ेगी। आज आप चांदी की चीजों का प्रयोग करें। आज के दिन आपके शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 78% होगा।

वृषभ राशिफल: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, आलस थोड़ा काम करें, मनचाही इच्छा पूरी होगी। आज आपको लाभ मिलने की संभावना है। सफेद गाय को चारा खिलाएं। आज के दिन आपके शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 84 % होगा।

मिथुन राशिफल: आज आप भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। यात्रा के योग हैं। भूमि संबंधी लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिल सकता है। आज के दिन आपके शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 72 % होगा।

कर्क राशिफल: किसी बुजुर्ग को दवाई लाकर दें या खरीदने में मदद करें। रिश्तों में खुशखबरी मिलेगी, भूमि संबंधी विवाद बढ़ेंगे। ऑफिस में परेशानी बढ़ेगी। तनाव रहेगा, कर्ज का लेन-देन ना करें, शिव मंदिर में सफेद तिल अर्पित करें। आज के दिन आपके शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 70 % होगा।

सिंह राशिफल: करियर में तरक्की होगी। नई रणनीति काम आएगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आप निवेश करने से बचें। पिता या गुरु की सेवा करें। आज के दिन आपके शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य 74 % होगा।

कन्या राशिफल: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक मदद मिलेगी। कुछ नया सीखेंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा। कृष्ण मंदिर में बांस वाली बांसुरी चढ़ाएं। आज के दिन आपके शुभ रंग बैंगनी होगा और भाग्य 73 % होगा।

तुला राशिफल: घर में सुख-समृद्धि में कमी आएगी। क्लेश बढ़ेंगे, वाणी पर काबू रखें। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नारियल और मिश्री किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। आज के दिन आपके शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 79 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको माता का सहयोग मिलेगा। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। निवेश से बचें, आर्थिक परेशानी सताएगी। दही-मिश्री का सेवन करें। आज के दिन आपके शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 83 % होगा।

धनु राशिफल: आज ईश्वर में आस्था डगमगाएगी, कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है, काम रुक जाएंगे। शहद और सफेद तिल मिलाकर श्रीहरि को अर्पित करें। आज के दिन आपके शुभ रंग मरून होगा और भाग्य 71 % होगा।

मकर राशिफल: प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। नए सफर की शुरूआत होगी। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। तनाव बढ़ सकता है, ऑफिस की टेबव पर पारदर्शी शीशी में सफेद तिल और मिश्री रखें। आज के दिन आपके शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 85 % होगा।

कुंभ राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में तरक्की मिलेगी। धोखे से बचें। घर के मंदिर में शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। आज के दिन आपके शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 63 % होगा।

मीन राशिफल: धैर्य बनाए रखें। कानूनी मामलों के कारण तनाव बढ़ सकता है। आज आपके काम पूरे होंगे। तनाव से बचें। सफेद तिल से बनी चीज शिव मंदिर में चढ़ाएं। आज के दिन आपके शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 72% होगा।

First Published on October 31, 2018 4:21 am