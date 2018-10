टैरो राशिफल, 30 अक्टूबर 2018: सिंह राशि वालों के रिश्तों में रहेगी पॉजिटिविटी, धनु वालों की ख्याति बढे़गी

Rashifal Tarot Card 30 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: अटके काम पूरे होंगे। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। अध्यात्म और ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन का योग है, भाग्य में धीमापन रहेगा, ऊं वासुकेय नम: जपें।

वृषभ राशिफल: पारिवारिक सुख बढ़ेगा, अफवाहें दूर होंगी, पुराने संबंध अच्छे होंगे। आर्थिक परेशानी बढ़ेगी। लेन-देन, लोन आ दिए हुए पैसे फंस सकते है, पुराने बिल्स, पेपर वर्क में सावधान रहें, ऊं शुलिने नम: जपें।

मिथुन राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। दुआएं साथ देगी। हस्ताक्षर में सावधानी बरतें। ऊं सर्पाय नम: जपें।

कर्क राशिफल: नए महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे, भोजन और सेहत पर ध्यान देंगे। व्यवस्थित रहने का समय है, फिजूलखर्चे से बचें, ऊं अनंताय नम: जपें।

सिंह राशिफल: प्रेम संबंध का आनंद लेंगे। रिश्तों में पॉजिटिविटी रहेगी। संतान को समय देंगे। घूमने जा सकते हैं। तनाव से बचें, सोच-समझकर कोई वादा करें, ऊं कर्कोटकाय नम: जपें।

कन्या राशिफल: घर और परिवार पर पूरा ध्यान देंगे. क्रिएटिव काम करें, पार्टियों में जा सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें। सरसों का तेल, 11 इलायची अर्पित करें, ऊं कंबलाय नम: जपें।

तुला राशिफल: ये समय है प्रेम संबंधों में आनंद लेने का, रिश्तों में पॉजिटिविटी रहेगी, धार्मिक स्थान पर जाएंगे। काम में बेवजह देरी हो सकती है। ऊं शंखपालय नम: जपें

वृश्चिक राशिफल: आज महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। न्यायिक मामलों में फैसले सटीक लेंगे। व्यवस्थित रहने का समय है। सेहत का ध्यान रखें, ऊं तक्षकाय नम: जपें।

धनु राशिफल: प्रबंधन संबंधी काम में सफलता मिलेगी, विद्या प्राप्त करेंगे, ख्याति बढे़गी। पुरानी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। ऊं पृथ्वीधराय नम: जपें।

मकर राशिफल: सफलता मिलेगी, राजनीति में जान-पहचान बढ़ेगी, घर में सुख-शांति बनी रहेगी। बॉस से विवाद हो सकता है, सावधान रहें, ऊं नागाय नम: जपें।

कुंभ राशिफल: रिस्क लेने के मूड में रहेंगे, क्रिएटिविटी में रुचि बढ़ेगी, यात्रा में देरी के योग है। टिकट बुक करने में सावधानी बरतें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, ऊं कुलीशाय नम: जपें।

मीन राशिफल: करियर संबंधी रुके काम पूरे होंगे। वाणी द्वारा लाभ होगा। प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स मिलने में देरी होगी। काम का बोझ बढ़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अश्वतराय नम: जपें।

First Published on October 30, 2018 5:48 am