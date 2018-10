टैरो राशिफल, 28 अक्टूबर 2018: सोचे हुए काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगी सफलता

Rashifal Tarot Card 28 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: खास रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। नया काम शुरू कर सकेंगे। खुद को जताने की कोशिश करेंगे। कुछ जरुरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये जपें। गणपति को घी, सिंदूक का तिलक लगाएं।

वृषभ राशिफल: ऑफिस में जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है। कोई नई चीज खरीदने के योग बन रहे हैं। गणपति को गुलाब के फूल से तिलक करें।

मिथुन राशिफल: कर्ज चुकाने के योग हैं। पैसों से जुड़े मामलों को लेकर सोच बदल सकती है। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। गणपति को दूर्वा का तिलक लगाएं।

कर्क राशिफल: किसी समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों से जुड़े काम में उलझ सकते हैं। घर परिवार में सुख-शांति रहेगी। गणपति को सफेद अक्षत का तिलक लगाएं।

सिंह राशिफल: सोचे हुए काम पूरे होने में परेशानी हो सकती है। कोई पुराना बिल या पेनल्टी चुकाएंगे। कामकाज में उलझनों के कारण बार-बार फन्फ्यूज रह सकते हैं। गणपति को रक्त चंदन का तिलक लगाएं।

कन्या राशिफल: नए बिजनेस के लिए आपकी कोशिशें सफल हो सकती है। बिजनेस और नौकरी में भी सफलता के योग हैं। गणपति को बेलपत्र का तिलक लगाएं।

तुला राशिफल: बिजनेस में सफलता के लिए फूर्ति से काम करना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप आगे बढ़ जाएंगे।

वृश्चिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में साथ के लोगों से मदद मिल सकती है। गणपति को घी और इत्र का तिलक लगाएं।

धनु राशिफल: नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस का अटका हुआ मामला निपट सकता है। गणपति को घी और सिंदूर का तिलक लगाएं और चांदी के वर्क के साथ अर्पित करें।

मकर राशिफल: दांपत्य जीवन में खुशहाली हो सकती है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें। नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी बरतें। गणपति को पीले अक्षत अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: खान-पान, पहनावे में भी कुछ बदलाव का मूड बन सकता है। पैसे कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। पैसों से आपकी कोई बड़ी समस्या सुलझने के योग हैं। गणपति को धूप अर्पित करें।

मीन राशिफल: पुराने दुश्मनों पर जीत हो सकती है। कारोबार में सफलता मिल सकती है। अधिकारी काम की तारीफ करेंगे। गणपति को चांदी के नेत्र अर्पित करें।

First Published on October 28, 2018 6:57 am