टैरो राशिफल, 25 नवंबर 2018: कन्या वालों को मिलेगी संतान से खुशखबरी, कर्क वाले विश्वासघात से रहें सावधान

Rashifal Tarot Card 25 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। मात-पिता का स्नेह मिलेगा। रूका हुआ धन आपको मिलेगा। आज आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आज आपको किसी के खोने की खबर मिल सकती है। आकस्मिक निर्णय ना लें। भगवान विष्णु के मंत्र ‘ऊं विश्वरुपाय नम:’ का जाप करें।

वृषभ राशिफल: नौकरी पेशा वर्ग में खुशी की लहर रहेगी। प्रेम में सफलता मिलेगी। आप काफी सक्रिय और व्यस्त हो सकते हैं। अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे। ऊं अनंताय नम: जपें।

मिथुन राशिफल: आपको अच्छी खबर मिलेगी। जोखिम भरे काम ना करें। आर्थिक लाभ मिलेगा। कामकाज ज्यादा हो सकता है। जोखिम भरे कामकाज ना करें। रोजगार से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। ऊं परमात्मने नम: जपें।

कर्क राशिफल: बिजनेस में लाभ के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ नया और ज्यादा करने की सोच सकते हैं। कुछ दिनों में बड़े काम करने की योजना बना सकते हैं। विश्वासघात हो सकता है। ऊं श्रीधर: नम: जपें।

सिंह राशिफल: मेहनत से आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। नए काम करने का मन बनेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकती है। ऊं अभयकर्ता नम: जपें।

कन्या राशिफल: संतान की ओर से शुभ समाचार आ सकता है। आसपास के लोग बहुत गंभीरता से ले सकते हैं। ऊं योगेश्वर नम: जपें।

तुला राशिफल: कार्यप्रणाली में सुधार से लाभ होगा। सामाजिक कार्यों की प्रशंसा होगी। पुरानी परेशानियां खत्म होने के योग हैं। ऊं कृष्णाय नम: जपें।

वृश्चिक राशिफल: जीवनसाथी के साथ सैरसपाटा संभव है। इनकम ठीक रहेगी। करियर के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। ऊं जगदीश्वराय नम: जपें।

धनु राशिफल: विचारों मे सकारात्मकता होगी। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जोखिम लेने से बचें। ऊं केशवाय नम: जपें।

मकर राशिफल: ठोस आधार होने पर ही निवेश करें। परेशानियों से निपटने के लिए नए सिरे से कोशिश करेंगे। आपका काम सहयोगियों को अच्छा लगेगा। ऊं अच्युताय नम: जपें।

कुंभ राशिफल: ऑफिस और घर-परिवार की टेंशन कम हो सकती है। समझदारी से समस्याओं का समाधान निकालेंगे। ऊं रंभाय नम: जपें।

मीन राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। अटके काम पूरे होंगे। ऊं मुकुंदाय नम: जपें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on November 25, 2018 5:08 am