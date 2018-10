टैरो राशिफल, 22 अक्टूबर 2018: कन्या राशि वालों को प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, धनु वालों का बढ़ेगा अध्यात्म की तरफ रुझान

Rashifal Tarot Card 22 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। स्थान परिवर्तन के योग हैं, आध्यात्मिक रुक्षान बढ़ेगा। काम उतना ही लें जितना पर उसे पूरा कर पाएं। बहते हुए पानी में सवा पाव गुड़ बहाएं। आज के दिन आपका शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 73% होगा।

वृषभ राशिफल: पुराने दोस्तों से संबंध बेहतर होंगे मूड स्विंग्स होंगे। संबंध बिगड़ सकते हैं। तनाव और बेचैनी बढ़ेगी। हल्दी मिश्रित चावल का दान करें। आज के दिन आपका शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 82% होगा।

मिथुन राशिफल: तनाव से बचें। परिवार में खुशहाली आएगी। करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। दुर्घटना की संभावना है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। काले छाते का दान करें। आज के दिन आपका शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य 65% होगा।

कर्क राशिफल: पार्टनरशिप के मामले में तेजी आएगी, डील होगी। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, वर्क प्लान में बदलाव आएगा। सिंगल लोगों के संबंध बनेंगे। निजी लक्ष्य को पाने की सही दिशा मिलेगी। घर के मुक्य द्वार पर सफेद चंदन से स्वस्तिक बनाएं। आज के दिन आपका शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 75 % होगा।

सिंह राशिफल: यात्रा के योग हैं। किसी आर्थिक झटके से उबरेंगे। कड़े फैसले लेंगे। सवा पान चने की दाल बहते जल में प्रवाहित करें। आज के दिन आपका शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 77 % होगा।

कन्या राशिफल: आज किस्मत आपका साथ दे रही है। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सब होते हुए भी मन में हताशा रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामले में सफलता मिलेगी। सवा पाव गुड़ दान करें। आज के दिन आपका शुभ रंग बैंगनी होगा और भाग्य 67 % होगा।

तुला राशिफल: आर्थिक लाभ और तरक्की का समय है। नई सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। सवा पाव शहद शिव मंदिर में चढ़ाएं। आज के दिन आपका शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 71 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: इमोशनल झटका मिल सकता है। विदेश यात्रा में अड़चन आ सकती है। करियर में सफलता मिल सकती है। निवेश के मामले में सावधानी बरतें। आर्थिक चिंता परेशान करेगी। गन्ने के रस से श्रीयंत्र का अभिषेक करें। आज के दिन आपका शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 80 % होगा।

धनु राशिफल: अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मन उदास रहेगा। आने वाले समय में सफलता मिलेगी। सवा पाव दूध किसी जरुरतमंद को दान करें। आज के दिन आपका शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 83 % होगा।

मकर राशिफल: आपकी लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी। संगति का ध्यान रखें। भावनात्मक रुप से समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सवा पाव खजूर किसी श्रीहरि के मंदिर में दान करें। आज के दिन आपका शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 68 % होगा।

कुंभ राशिफल: आज आपको गुड न्यूज मिलेगी, हवाई यात्रा के योग है। जीवन में तेजी से बदलाव होगा। शिव मंदिर में मीठा पान चढ़ाएं। आज के दिन आपका शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 79 % होगा।

मीन राशिफल: सफलता और खुशियां मनाने, आर्थिक संपन्नता का समय है। अविवाहितों की शादी होगी, ऊर्जा के स्त्रोत रहेंगे। शिव मंदिर में सवा पाव दही चढ़ाएं। आज के दिन आपका शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 85 % होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 22, 2018 7:26 am