टैरो राशिफल, 21 अक्टूबर 2018: सिंह राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, कन्या वालों की होगी तारीफ

Rashifal Tarot Card 21 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: आइए आज जानते है आपका टैरो राशिफल, मेष – रिश्तों में सुख रहेगा, बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। विश्वासपात्र लोगों से मिलेंगे। दांपत्य जीवन में सुख रहेगा। हरी धनिया दान करें।

वृषभ – मन के मुताबिक काम होगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, यात्रा की तैयारी करेंगे। मानसिक तनाव कम होगा, पार्टनर से वाद-विवाद की संभावना है, गुलाबी रुमाल का दान करें।

मिथुन – नया बिजनेस प्लान करने और रुके काम पूरे करने का समय है, अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा। पार्टनर के साथ तनाव बढ़ सकता है, पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें, काले तिल का दान करें।

कर्क – ये समय है जीवन को सफलता की ओर ले जाने का खुद का मकान बनवाने का योग है। परिचितों के साथ मुलाकात लाभदायी रहेगी, खुशियों से भरा दिन रहेगा, काली उड़द का दान करें।

सिंह – खुशखबरियां मिल सकती है, संपूर्णता की स्थिति बनेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, लाभ का समय है। सौभाग्य मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। चने की दाल का दान करें।

कन्या – धन प्राप्त होगा, बिजनेस में तेजी आएगी। नए काम की तरफ रुझान बढ़ेगा। आपकी तारीफ होगी। काली दाल की खिचड़ी का दान करें।

तुला- आर्थिक तरक्की का समय है, वाणी पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। पुराने कानूनी मामले परेशान कर सकते हैं, हल्दी का पैकेट दान करें।

वृश्चिक – ज्ञान द्वारा धन अर्जित करने का समय है, धैर्य की परख होगी। हिम्मत बनाए रखें। आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएं। तांबे के सिक्के शिव मंदिर में रख के आएं।

धनु- पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। मन में तनाव बना रहेगा। पार्टनर से रुखा व्यवहार ना करें। आलस्य बढ़ेगा। सेहत पर ध्यान रखें। मधु का दान करें।

मकर – लाभ कम होंगे, मन विपरीत चलेगा। संतान सुख में गड़बड़ी हो सकती है। सेहत संबंधित परेशानी हो सकती है। गेहूं का दान करें।

कुंभ – यात्रा के अवसर मिलेंगे। सेहत संबंधी विकार हो सकते हैं। बिजनेस में धीमापन रहेगा। आलस्य बढ़ेगा। दूध से बने पदार्थ का दान करें।

मीन – धन लाभ होगा, आध्यात्मिक नई चीजें सीखेंगे। विश्वासपात्र लोगों से मिलेंगे। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, शिव मंदिर में गुलाब जल दान करें।

First Published on October 21, 2018 6:34 am