टैरो राशिफल, 18 अक्टूबर 2018: कन्या राशि वालों के पुराने मामले होंगे हल, मीन वालों के संबंध होंगे मधुर

मेष राशिफल: आज आपको विदेश के मामले में लाभ मिलेगा। विदेश में बिजेनस और यात्रा बढ़ेगी। ज्ञान बढ़ाने का समय है। मन उदास हो सकता है। लेन-देन और मीटिंग में देरी होगी। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। क्रीम या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। आज का शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 70 % होगा।

वृषभ राशिफल: आज रोमांस बना रहेगा। आर्थिक मामलों में नियंत्रण बढ़ेगा। कई जिम्मेदारियां निभाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के नए उपाय ढूंढने होंगे। पैसों के लेन-देन या निवेश में सतर्क रहें। बिजनेस पर ध्यान दें। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। लोन मिलने में देरी होगी। हरे रंग का रुमाल रखें। आज का शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 79 % होगा।

मिथुन राशिफल: पहले लिए गए रिस्क फायदेमंद रहेंगे। निवेश, कानूनी मामलों, पार्टनरशिप के पेपर वर्क में सतर्क रहें। किसी वकील से आज विवाद हो सकता है। थोड़े समझौते करने पड़ेंगे। सफेद रंग का रुमाल साथ जरुर रखें। आज का शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 75 % होगा।

कर्क राशिफल: आज आपकी गट फीलिंग अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी या घर संबंधी लाभ मिलेंगे। धैर्य का लाभ मिलेगा। जीवन में बदलाव को लेकर चिंतन करें। लाल रंग का वस्त्र पहनें। आज का शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 83 % होगा।

सिंह राशिफल: विद्यार्थी अपनी महत्वकांक्षा को बढ़ाएं। नए संस्थान में नौकरी मिलेगी। टीम वर्क पॉजिटिव रहेगा। कमिटमेंट के साथ काम करें। हरे रंग के वस्त्र पहनें। आज का शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 75 % होगा।

कन्या राशिफल: खुशियां मनाने का समय है, बड़ी सफलता मिलेगी, परिवार पर ध्यान देंगे। पुराने मामले हल कर पाएंगे। गुलाबी रंग का रुमाल साथ रखें। आज का शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 77 % होगा।

तुला राशिफल: भाग्य साथ देगा। बड़ा अवसर मिलेगा। पार्टनरशिप के योग है। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। बाहर घूमने का प्लान बनाएं। ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आज लाल रुमाल साथ रखें। आज का शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 73 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: आज विश्वास का लाभ मिलेगा। आर्थिक मदद मिलेगी। निवेश के बारे में सोचेंगे। कंजूसी बरतेंगे। आपका लक आपका साथ देगा। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। पीला रंग के वस्त्र पहनें। आज का शुभ रंग पीले होगा और भाग्य 64 % होगा।

धनु राशिफल: मित्रों का सहयोग मिलेगा। सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पूरी क्षमता से काम करेंगे। प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। नीले रंग का वस्त्र पहनें। आज का शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 73 % होगा।

मकर राशिफल: आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा, मीटिंग या क्रॉन्फेंस से मान-सम्मान मिल सकता है। समाज में जान पहचान बढ़ाने के लिए सही समय है, काले और हरे रंग के वस्त्र भी पहनें। आज का शुभ रंग काला होगा और भाग्य 70 % होगा।

कुंभ राशिफल: मनचाहे स्थान पर यात्रा की प्लानिंग करेंगे। पुराने दोस्त से मिलेंगे, शिक्षा संस्थान में बतौर प्रवक्ता जाएंगे। वाद-विवाद में पड़ सकते हैं। मानसिक बढ़ेंगी। पीले रंग के वस्त्र पहनने से धन लाभ होगा। आज का शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 74 % होगा।

मीन राशिफल: पार्टनरशिप में देरी होगी। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। विदेश यात्रा करेंगे। क्रिएटिविटी में समस्या हो सकती है। लाल या नारंगी रंग का धागा या माला गले में धारण करें। आज का शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 78 % होगा।

First Published on October 18, 2018 6:43 am