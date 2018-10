टैरो राशिफल, 17 अक्टूबर 2018: सिंह राशि वालों को मिलेगा नौकरी का प्रस्ताव, मेष राशि वालों के काम होंगे पूरे

Rashifal Tarot Card 17 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: जीवन में उत्साह रहेगा, नई योजनाओं से लाभ मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। अधूरे काम फिर से शुरू होगा। गाय की सेवा करें और गुड़ खिलाएं। आज का शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 71 % होगा।

वृषभ राशिफल: पुराना कर्ज, बीमारी से परेशानी संभव है। दोस्तों से नाराजगी बढ़ने ना दें। वैवाहिक जीवन और परिवार में अकारण तनाव

से बचें। पढ़ाई में मन लगाएं, सफेद गाय को जल पिलाएं। आज का शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 74 % होगा।

मिथुन राशिफल: सामाजिक काम में सम्मान मिलेगा। जीवनसाथी से चल रहा मन मुटाव दूर होगा। काम में आ रहे अवरोध दूर होंगे। हरा चारा गाय को खिलाएं। आज का शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 79 % होगा।

कर्क राशिफल: उच्च शिक्षा वालों को बेहतर मौका मिलेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा। चिंताएं दूर होंगी। खुशी मिलेगी। गाय को चारा खिलाएं। साथ ही जल द्वारा गाय को स्नान करवाएं। आज का शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 83 % होगा।

सिंह राशिफल: नौकरी में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाएं। आज का शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 75 % होगा।

कन्या राशिफल: आपको पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। कारोबार में बेहतर सफलता मिलेगी। काम में आ रही समस्या दूर होगी। ज्यादा चिंता करने की जरुरत नहीं है। गाय को पालक खिलाएं। आज का शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 70 % होगा।

तुला राशिफल: अटके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। जल्दबाजी में काम ना करें। बेवजह की भागदौड़ से परेशानी हो सकती है। मन में अस्थिरता का भाव रहेगा। वाणी पर संयम रखें। गाय को सफेद तिल मिश्रित रोटी खिलाएं। आज का शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 78 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपको धन लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। लाल कपड़े पहनाएं और मिल्क केक का भोग लगाएं। गाय को गुड़ खिलाएं। आज का शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 83 % होगा।

धनु राशिफल: कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। परिवारिक सुख मिलेगा। योजनाओं में सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। वाहन सुख मिलेगा। गाय को बेसन की रोटी खिलाएं। आज का शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 76 % होगा।

मकर राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस में तरक्की के आसार है। परिक्षाओं में सफलता मिलेगा। धन लाभ मिलेगा। गाय को काले तिल की रोटी खिलाएं। आज का शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 80 % होगा।

कुंभ राशिफल: दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई स्त्रोतों से आय होगी। सरकारी का समय से पूरे होंगे। गाय को तेल लगी रोटी खिलाएं। आज का शुभ रंग काला होगा और भाग्य 70 % होगा।

मीन राशिफल: काम में समर्पण की भावना होगी। रुके अधूरे काम पूरे होंगे। कर्ज संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। गाय को हल्दी और गेहूं की रोटी खिलाएं। आज का शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 73 % होगा।

First Published on October 17, 2018 5:46 am