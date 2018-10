टैरो राशिफल, 16 अक्टूबर 2018: कन्या राशि वालों की किस्मत देगी साथ, मेष वाले रहें विश्वासघात से सावधान

Rashifal Tarot Card 16 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ होगा, काम में सफलता मिलेगी। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, काम से संबंधित यात्रा कर सकते हैं। घर प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मन उदास रहेगा। विश्वासघात हो सकता है। पान में सुपारी और लौंग रखकर मां के मंदिर में अर्पित करें। आज का शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 73 % होगा।

वृषभ राशिफल: फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, धन लाभ हो सकता है। पुराने विवाद खत्म होंगे, मन विचलित हो सकता है। क्रिएटिव काम रुकेंगे, भावनाओं पर काबू रखें। पान में गुड़ डालकर मां को अर्पित करें। आज का शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 83 % होगा।

मिथुन राशिफल: रिलेशनशिप में खुशखबरी मिलेगी। कम्यूनिकेशन फील्ड में सफलता मिलेगी। धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में वाद-विवाद बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानी बढ़ेगी। मां को नारियल और गुड़ के लड्डू अर्पित करें। आज का शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 80 % होगा।

कर्क राशिफल: धैर्य बना रहेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। महिलाओं से सावधान रहें। किसी की बातों को दिल पर ना लगाएं। पीतल की कटोरी में मां को गुड़ अर्पित करें। आज का शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य 73 % होगा।

सिंह राशिफल: आलस्य में कमी होगी, विदेश यात्रा कर सकते हैं। शिक्षण के काम में लाभ होगा, किसी योग्य व्यक्ति का साथ मिलेगा। निवेश करने से बचें, आर्थिक रूप से परेशान रह सकते हैं। गुड़ के पानी से घर में छिड़काव करें। आज का शुभ रंग मरून होगा और भाग्य 77 % होगा।

कन्या राशिफल: किस्मत का साथ मिलेगा, खुशियां मनाने का समय है। मित्रता बढ़ेगी, सेहत पर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी की समस्याएं को नजरअंदाज ना करें। ध्यान करते हुए देवी को गुड़ अर्पित करें।आज का शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 80 % होगा।

तुला राशिफल: आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धैर्य बढ़ेगा, संबंधों में सुधार नहीं होगा। देवी का ध्यान करते हुए गुड़ और तिल अर्पित करें। आज का शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य 79 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: जीवन में नए सफर की शुरुआत होगी, विदेश यात्रा पर जा सकते है। राजनीति में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। कर्ज चुकाने में परेशानी बढ़ेगी। गुड़ के जल में सिंदूर मिलाकर माथे पर तिलक लगाएं। आज का शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 86 % होगा।

धनु राशिफल: मित्रों से लाभ होगा, पुराने दोस्त मिलेंगे। अपना घर बना सकते हैं, लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक नहीं रहेगी। देवी का ध्यान करते हुए गुड़ और चना अर्पित करें। आज का शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य 88 % होगा।

मकर राशिफल: करियर में भविष्य को लेकर योजना बनाएंगे। नए आर्थिक अवसर मिलेंगे। संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। खुद पर खर्च ज्यादा करेंगे। देवी का ध्यान करते हुए गुड़ और तिल अर्पित करें। आज का शुभ रंग काला होगा और भाग्य 70 % होगा।

कुंभ राशिफल: सफलता और उत्सव का समय है, परिवार में खुशियां रहेंगी। सबका साथ मिलेगा, सेहत पर ध्यान दें। तनाव लेने से बचें, देवी को गुड़ से बनी खीर अर्पित करें। आज का शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 86 % होगा।

मीन राशिफल: आपका जीवन खुशहाल रहेगा। रुके हुए काम में तेजी आएगी। करियर में बदलाव हो सकता है। अपनी वाणी से धन प्राप्त कर सकते है। वाद-विवाद हो सकता है। तनाव ज्यादा हो सकता है। देवी का ध्यान करते हुए गुड़ और चना अर्पित करें। आज का शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 82 % होगा।

First Published on October 16, 2018 6:46 am