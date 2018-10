टैरो राशिफल, 15 अक्टूबर 2018: वृषभ राशि वाले प्रॉपर्टी के विवाद से बचें, कर्क वालों को मिलेगी खुशखबरी

Rashifal Tarot Card 15 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: स्थिर करियर के अवसर मिलेंगे। करियर में तरक्की होगी। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होगा। नई तकनीक के प्रयोग से लाभ पाएंगे। कोई रिश्ता टूट सकता है, नींद में परेशानी होगी। कानूनी मामलों में तनाव बढ़ेगा। पूजा के तांबे के बर्तन में शहद प्रयोग करें। आज का शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 67% होगा।

वृषभ राशिफल: आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। रुके हुए काम में गति आएगी। खुद को ज्यादा साहसी महसूस करेंगे, शादी के योग हैं। धोखे से बचें, प्रॉपर्टी के विवाद से बचें। शहद मिश्रित जल से स्नान करें। आज का शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 78 % होगा।

मिथुन राशिफल: पहले से अधिक मेहनत करेंगे। आज आपको संतान सुख मिलेगा। नाम-यश, सफलता के योग हैं। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आर्थिक मामलों की प्लानिंग में सावधान रहें, तनाव बढ़ सकता है। देवी मंदिर में शहद की शीशी चढ़ाएं। आज का शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 70 % होगा।

कर्क राशिफल: प्रेम संबंधों में खुशखबरी मिलेगी, रिश्तों में पॉजिटिविटी रहेगी। अध्यात्म की ओर रुझान बढे़गा। कुछ नया सीखे का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी के विवाद में फंसेंगे। ऑफिस में विवादों से बचें। माथे पर थोड़ा शहद लगाएं। आज का शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 82 % होगा।

सिंह राशिफल: आज भाग्य आपके साथ होगा। बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे। नए संस्थान से जुडेंगे, आध्यात्मिक चीजों में रुचि लेंगे। सहयोग में कमी आएगी। किसी के भरोसे ना रहें। शहद द्वारा सूर्यदेव को अर्ध्य दें तांबे के लोटे से। आज का शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 75% होगा।

कन्या राशिफल: रिश्तों में खुशखबरी मिलेगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होगा। अफवाहों से बचकर रहें। संबंधों में गलतफहमी हो सकती है। घर से शहद खाकर निकलें। आज का शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 77% होगा।

तुला राशिफल: प्रॉपर्टी संबंधी पार्टनरशिप मजबूत होगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, रोमांटिक रहेंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध पॉजिटिव रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होगा। आर्थिक फैसले ना लें, वाणी पर काबू रखें। स्नान के जल में दूध, सफेद तिल और शहद का प्रयोग करें। आज का शुभ रंग मरून होगा और भाग्य 81 % होगा।

वृ्श्चिक राशिफल: प्रेम संबंधों में गुड न्यूज मिलेगी। आर्थिक संतुलन बनाकर चलें, रिस्क फिलहाल ना लें। तनाव बढ़ सकता है, कड़े फैसले लेंगे। बेडरुम में तांबे के लोटे से शहद और कुमकुम रखें। सूख जाने पर शिव मंदिर में इसे अर्पित करें। आज का शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 83 % होगा।

धनु राशिफल: खुद पर फोकस करेंगे। नया इलेक्ट्ऱॉनिक सामान खरीदेंगे। पुरानी गलतफहमी दूर होगी। विवाद खत्म होगा। तनाव, विवाद से बचें, बेवजह बहस का हिस्सा ना बनें। शंख में शहद भरकर पूजा स्थल पर रखें। आज का शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 84 % होगा।

मकर राशिफल: शिक्षा के मामले में कुछ नया सीखेंगे। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे। भाग्य साथ देगा, करियर, धन के मामले में लाभ होगा। अधूरे काम पूरे होंगे। आर्थिक तंगी परेशानी करेगी। काले तिल और शहद मिलाकर स्नान करें। आज का शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य 63 % होगा।

कुंभ राशिफल: बड़े बदलाव होंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। विवाह के प्रबल योग हैं। सफलता और खुशियां मनाने का समय है। दोस्तों से मदद मिलेगी, सेहत पर ध्यान दें। देवी को पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित करें। आज का शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 83% होगा।

मीन राशिफल: जीवन में संतुलन रहेगा, सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा। पुराने कर्जे खत्म होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो तरक्की के आसार हैं। यात्रा में देरी हो सकती है। यात्रा से बचें। देवी जी को दूध की खीर चढ़ाएं। आज का शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 62 % होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 15, 2018 7:04 am