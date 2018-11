टैरो राशिफल, 15 नवंबर 2018: मेष राशि वालों को रहेगी परिवार की चिंता, वृषभ वालों के साथ हो सकती है दुर्घटना

Rashifal Tarot Card 15 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card Reading, Aaj Ka Rashifal in Hindi, आज का राशिफल: मेष राशिफल: घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। परिवार की चिंता बनी रहेगी। भय, तनाव और चिंता से घिरे रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। पूजा पाठ में मन लगेगा। मेष राशि के जातक सूर्य देव को गन्ना अर्पित करें, संतान की शिक्षा में सुधार होगा।

वृषभ राशिफल: दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। विवाद से क्लेश होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। समय पर काम नहीं बनेगा। सूर्यदेव को नारियल अर्पित करें।

मिथुन राशिफल: वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। घर परिवार के सदस्य सहयोग करेंगे। मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। कानूनी अड़चनें दूर होंगी। सूर्यदेव को शरीफा अर्पित करें, नौकरी में सफलता मिलेगी।

कर्क राशिफल: संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ देंगे। आय में वृद्धि होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से परिचय बढ़ेगा। पारिवारिक तनाव रहेगा। सूर्यदेव को सिंघाड़ा अर्पित करें।

सिंह राशिफल: विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा। मनोरंजक यात्रा हो सकती है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कारोबार ठीक चलेगा। सूर्यदेव को गुड़, चना अर्पित करें।

कन्या राशिफल: बुरी खबर मिल सकती है। भागदौड़ रहेगी। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण करें। निर्णय सोच-समझकर करें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। पुरान रोग उभर सकता है। सूर्यदेव को संतरा अर्पित करें।

तुला राशिफल: मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भाग्य का साथ रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगा। खुद का मकान बनने के योग हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। सूर्य देव को जटा वाला नारियल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल: पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों से मदद मिलेगी। कानूनी अड़चनें दूर होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कोई रिश्ता खत्म हो सकता है। सूर्य देव को सेब अर्पित करें।

धनु राशिफल: व्यवसायिक यात्रा सफल होगी। अप्रत्याशिप खर्च सामने आएंगे। आपको उपहार मिल सकता है। रोजगार मिल सकता है। चोट लग सकती है। नौकरी में सफलता मिलेगी। सूर्यदेव को गन्ना अर्पित करें।

मकर राशिफल: आपको भवन सुख मिलेगा। अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। कर्ज लेना पड़ सकता है। दूसरों से अपेक्षा पूरी नहीं होगी। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। सूर्यदेव को संतरा और मौसमी अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। मान-सम्मान सहज ही मिलेगा। यात्रा लाभदायक रहेगी। सूर्यदेव को शरीफा अर्पित करें।

मीन राशिफल: योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। समय की अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य में ध्यान दें, लाभ में वृद्धि होगी। सूर्यदेव को सिंघाड़ा अर्पित करें।

First Published on November 15, 2018 5:42 am