टैरो राशिफल, 14 अक्टूबर 2018: वृषभ राशि वालों को मिलेगा उपहार, कन्या वालों को होगा निवेश से लाभ

Rashifal Tarot Card 14 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: दोस्तों पर पूरा ध्यान लगाएंगे। पार्टनर के साथ पूरा समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध ठीक रहेगा। काम में रुकावट आ सकती है। संतान सुख के लिए मां स्कंदमाता को अनार चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 76% होगा।

वृषभ राशिफल: खास उपहार और प्यार मिलेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धन-धान्य में लाभ मिलेगा, पार्नटरशिप से लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। खुद को लेकर कठोर ना रहें। संतान सुख के लिए मां स्कंदमाता को पालक चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 73 % होगा।

मिथुन राशिफल: पार्नटर के साथ घूमने की योजना बनाएंगे। विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर से मदद मिलेगी। बाहर का खाना ना खाएं, दांत संबंधी परेशानी होगी। सफेद तिल मां स्ंकदमाता को चढ़ाएं, मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 80 % होगा।

कर्क राशिफल: अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग और आर्थिक फैसले लेंगे। जीवन में क्या करना है ये तय करें। पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। धन लाभ में कमी होगी। अपयश से बचें। मां स्कंदमाता को गुड़ चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 72 % होगा।

सिंह राशिफल: रिश्तों के लिए पॉजिटिव समय है। पार्टनर को पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे। नए रिश्ते जुड़ेंगे, शादी तय हो सकती है। नेगेटिव विचारों से दूर रहें, तनाव से बचें। मां स्कंदमाता को 5 केले चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य 86 % होगा।

कन्या राशिफल: पार्टनर के साथ मिलकर आर्थिक रणनीति बनाएंगे। आर्थिक निवेश से लाभ होगा। धन लाभ मिलेगा। कोई धन का निवेश करेगा। खर्चे सोच-समझकर करें। अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग ना करें। मां स्कंदमाता को काजल चढ़ाएं, मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य 66 % होगा।

तुला राशिफल: रोमांटिक दिन बीतेगा, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में फैमिली प्लानिंग की गुड न्यूज मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ होगा। गुस्से और अंहकार पर काबू रखें, मां की सेहत का ध्यान रखें। लोहे के दीये में सरसों तेल का दीपक जलाएं। आज आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 80 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: ऑफिस में कोई रिश्ता शुरू होगा। कोई प्रेम संबंध प्रबल है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से विशेष लाभ मिलेगा। दोस्ती तोड़ने का प्रयास ना करें। वाणी पर काबी रखें। मां स्कंदमाता को गुड़-चना चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 82 % होगा।

धनु राशिफल: करियर की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। परिवार में खुशखबरी मिलेगी। खुध पर ज्यादा खर्च करेंगे। रिश्तेदारों से मिलेंगे, संबंध मधुर होंगे। मां स्कंदमाता को सिंदूर चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 71 % होगा।

मकर राशिफल: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। प्रमोशन के योग हैं, मन पॉजिटिव रहेगा। खर्चें पर नियत्रंण करना पड़ेगा। सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। मां स्कंदमाता को सफेद नारियल चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और भाग्य 64 % होगा।

कुंभ राशिफल: आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। घर की सजावट करेंगे। पुराने दोस्त से संबंध बेहतर होंगे। सर्जरी के चांस है, सेहत पर ध्यान दें। मां स्कंदमाता को पान के पत्ते चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य 74 % होगा।

मीन राशिफल: आर्थिक लाभ मिलेगा। बिजनेस में कुछ बदलाव करेंगे। सेल्स में लाभ होगा, नए प्रोडक्ट्स के काम में लाभ होगा। सेहत पर ध्यान दें। इंश्योरेंस के मामले में सतर्क रहें। मां स्कंदमाता को दूध की खीर चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 74% होगा।

First Published on October 14, 2018 6:34 am