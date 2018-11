टैरो राशिफल, 14 नवंबर 2018: वृषभ राशि वालों की यात्रा रहेगी लाभप्रद, मिथुन वालों के अटके काम होंगे पूरे

Rashifal Tarot Card 14 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: आज किस्मत आपका साथ देगी। आपके काम सफल होंगे। आपका जीवनसाथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। पुराने प्रोजेक्ट काम को शुरु करने के लिए दिन शुभ है। जीवनसाथी को चंदन का इत्र भेंट करें।

वृषभ राशिफल: आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। आज आपका दिन सुस्त रहेगा और अनमने से रहेंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। विश्वासघात से सावधान रहें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

मिथुन राशिफल: अधूरे काम पूरे होंगे। आपको पुरानी बीमारी से आराम मिलेगा। बिजनेस से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी खास शख्स से मुलाकात होगी। चंदन का पेस्ट चांदी की कटोरी में घर के मध्य भाग में रखें।

सिंह राशिफल: आज आप मानसिक रुप से व्याकुल रहेंगे। स्टॉक में कुछ फेरबदल ना करें। किसी अनजान शख्स से सलाह ना लें। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। चंदन का एक टुकड़ा सफेद धागे में लपेट के पास रखें।

कन्या राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी। बिजनेस में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। माथे पर सफेद चंदन

लगाएं।

तुला राशिफल: किसी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें। तनाव की वजह से सिरदर्द हो सकता है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। चंदन का इत्र लगाएं। तलवे पर भी थोड़ा चंदन लगाएं।

वृश्चिक राशिफल: परिवार के सदस्यो के सााथ आनंदपूर्वक समय बिताएंगे। कोई फैसला हड़बड़ाहट में ना लें। कार्य स्थल पर प्रमोशन या तारीफ मिलने के आसार हैं। जीवनसाथी के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर भी चंदन लगा सकते हैं।

धनु राशिफल: आज दिन की शुरुआत में रुकावटें आ सकती हैं। परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। शेयर खरीदने-बेचने के लिए समय अच्छा है। भुजाओं पर चंदन का इत्र लगाएं।

मकर राशिफल: बिजनेस पर ध्यान दें। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए दिन अनुकूल है। दूसरों के मामलों में दखल ना दें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। चंदन की लकड़ी घर के मध्य भाग में रखें।

कुंभ राशिफल: आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत को लेकर सर्तक रहें। आपकी बाधाएं दूर होंगी। आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पूजा के मंदिर में देवी को चंदन का तिलक लगाएं।

मीन राशिफल: कर्म-कांड, हवन-पूजन का आयोजन करेंगे। आज समय आपका साथ देगा। छोटी परेशानियां घेरे रहेंगी। अपने पर्स में चंदन का पैकेट या इत्र रखें।

First Published on November 14, 2018 5:02 am