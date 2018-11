टैरो राशिफल, 13 नवंबर 2018: कर्क राशि वालों को बढ़ेगा मान-सम्मान, मीन वालों की होगी प्रशंसा

Rashifal Tarot Card 13 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: रोमांटिक छुट्टियों पर जा सकते हैं। आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आपके संबंध मधुर बनेंगे। अपने साथी को कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। टिकट बुकिंग में सावधानी बरतें। गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृषभ राशिफल: अचानक धन लाभ के योग हैं। आपको बोनस मिल सकता है या पुराना अटका धन मिल सकता है। घर की सजावट में आपका मन लगेगा। रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा। अपने शब्दों से किसी को हानि पहुंचाएंगे। दही से शिवलिंग का अभिषेक करें।

मिथुन राशिफल: आज का दिन कारोबार के लिए अच्छा होगा। बिजनेस में अच्छी डील होगी। सेल्स में हैं तो मुनाफा अच्छा होगा। प्रजेंटेशन अच्छी रहेगी। कम्यूनिकेशन स्किल बहुत लाभकारी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क राशिफल: अचानक नए काम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान और प्रॉफिट मिलेगा। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। अपने मन की आवाज सुनें। तनाव को नजरअंदाज ना करें। शिवलिंग का मक्खन से अभिषेक करें।

सिंह राशिफल: बिजनेस और करियर बढ़ाने के मौके मिलेंगे। लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। फिजूलखर्च से बचें। बेलपत्र पर कत्थे से ऊं लिखकर चढ़ाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें।

कन्या राशिफल: मनपसंद जगह घूमने जा सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। व्यवसायिक यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा संस्थान में बतौर प्रवक्ता जाएंगे। बीमारी को नजरअंदाज ना करें। हरे मीठे पान से शिवलिंग का अभिषेक करें।

तुला राशिफल: लोगों पर आप पर विश्वास बढ़ेगा। सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी। संस्थान में लीडरशिप मिल सकती है। प्रेम संबंधों में धैर्य से काम आएगा। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें।

वृश्चिक राशिफल: सालभर की मेहनत का शुभ फल मिलेगा। अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। करियर और महत्वाकांक्षा में तालमेल बैठाएं। मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, ऊं ह्रीं नम: शिवाय जपें।

धनु राशिफल: लेखन कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नए आइडिया आएंगे। लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खुद का मकान बनने के योग है। गोपीचंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें।

मकर राशिफल: रुके हुए प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा। बिजनेस बढेगा। फाइनेंशियल हेल्प के लिए अच्छा समय है। अचानक धन लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। शहद में सफेद और काले तिल मिलाएं। इससे शिवलिंग का अभिषेक करें।

कुंभ राशिफल: प्यार, रोमांस बढ़ेगा। पार्टनरशिप से लाभ होगा। प्रेम संबंधों को शादी की ओर ले जाने का समय है। नया जीवनसाथी मिल सकता है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। कर्ज बढ़ सकता है। सरसों का तेल जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।

मीन राशिफल: छोटी सी पार्टी में जा सकते हैं। आपकी प्रशंसा होगी। अतिरिक्त काम की जिम्मेदारी मिलेगी। अचानक बड़े लाभ मिलेंगे। गोपी चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें।

First Published on November 13, 2018 5:35 am