टैरो राशिफल, 12 अक्टूबर 2018: सिंह वालों का होगा धन खर्च, मीन वाले परिवार के साथ बिताएंगे समय

Rashifal Tarot Card 12 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: आज शुक्रवार है। अक्टूबर महीने की 12वीं तारीख। लक्ष्मी माता को यह दिन समर्पित है। चलिए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि कि जातकों की। आपको खरीददारी करने में लाभ हो सकता है। आप जमीन-जायदाद या कार की खरीददारी कर सकते हैं। व्यापार में उन्नित के द्वारा खुल रहे हैं। शुभ रंग: लाल और भाग्य 80% होगा।

वृषभ: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। धार्मिक तीर्थ पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रहना होगा। कामकाज सुचारू रहेगा। शुभ रंग: काला और भाग्य 82% होगा।

मिथुन: दांपत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। परिजनों का साथ मिलेगा। शुभ रंग: नीला और भाग्य 68% होगा।

कर्क: सेहत अच्छी रहेगी। ऊर्जा से भरे हुए होंगे। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा। दूसरों की मदद करेंगे। शुभ रंग: लाल और भाग्य 70% होगा।

सिंह: धन खर्च के संकेत हैं। पार्टनर से नाराज हो सकते हैं। घर के मसलों में व्यस्त रहेंगे। तनाव में आने से बचना होगा। शुभ रंग: पीला और भाग्य 58% होगा।

कन्या: दिनभर काम में व्यस्त रहेंगे। सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों का साथ मिलेगा। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 77% होगा।

तुला: नए कार्यों में मन लगेगा। किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। शुभ रंग: भूरा और भाग्य 72% होगा।

वृश्चिक: खुद को ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। घर के कामों में मन लगेगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग: काला और भाग्य 80% होगा।

धनु: पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लें। शुभ रंग: नारंगी और भाग्य 57% होगा।

कुंभ: आय के स्रोत में इजाफा होगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग: हरा और भाग्य 68% होगा।

मीन: परिवार के साथ समय बिताएंगे। मेहमान का आगमन हो सकता है। डिनर करने बाहर जा सकते हैं। शुभ रंग: लाल और भाग्य 80% होगा। शुभ रंग: सिल्वर और भाग्य 72% होगा।

