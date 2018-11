टैरो राशिफल, 12 नवंबर 2018: कर्क राशि वाले फिजूलखर्च से बचें, सिंह वाले आलस्य से बचें

Rashifal Tarot Card 12 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ होगा। अध्यात्म , ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पांच पीले फल शिव मंदिर में चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: पारिवारिक सुख बढ़ेगा। धन के मामले में परेशानी बढ़ेगी। लेन-देन में या कर्ज में दिए हुए पैसे फंस सकते हैं। जरुरी कागज संभाल कर रखें। बूंदा का वितरण करें।

मिथुन राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। महिला मित्रों से सहयोग मिलेगा। आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी शिव मंदिर में गौरी-शंकर को गुलाब का इत्र चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात अच्छी होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। फिजूलखर्चों पर नियंत्रण रखेँ। शिव मंदिर में बेल पत्र चढ़ाएं।

सिंह राशिफल: प्रेम संबंधों को जिएं। संतान को समय देंगे। घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आलस्य से बचें। रिश्तों में मधुरता आएगी। तनाव से बचें। शिव मंदिर में सवा किलो चावल चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: घर-परिवार पर ध्यान देंगे। फर्नीचर की सजावट करेंगे। क्रिएटिविटी का समय है। लोगों से मिलना-जुलना बढ़ेगा। पुरानी यादों के कारण तनाव ना पालें। शिव मंदिर में गेहूं चढ़ाएं।

तुला राशिफल: प्रेम संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे। रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी। संतान के साथ समय बिताएंगे। अधिकारीवर्ग का स्पोट मिलेगा। होते-होते काम रुक सकते हैं। इलायची-मिश्री का दान करें।

वृश्चिक राशिफल: महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। विदेश यात्रा के योग हैं। विदेश जा सकते हैं। तनाव की स्थिति बन सकती है। चीनी का दान करें।

धनु राशिफल: पार्टनरशिप से लाभ होगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बिजनेस में संपर्क बढ़ेंगे। साइन करे में विवाद से बचें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

मकर राशिफल: रिश्तों में सुख बढ़ेगा। संबंधों के कारण बिजनेस में लाभ पाएंगे। धन के मामले में परेशानी बढ़ेगी। जरुरी पेपर्स का ध्यान रखें। शिव मंदिर में पीली सरसों चढ़ाएं।

कुंभ राशिफल: आज रिस्क लेने के मूड में रहेंगे। यात्रा में देरी हो सकती है। टिकट बुक करने में सावधानी बरतें। कार्यभार अधिक रहेगा। गाड़ी सावधानी से चलाएं। शिव मंदिर में आंवला चढ़ाएं।

मीन राशिफल: करियर संबंधी रुके काम पूरे होंगे। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। जीवन में खुशियां आएगी। काम का बोझ रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। शिवलिंग पर काले-सफेद तिल चढ़ाएं।

First Published on November 12, 2018 5:17 am