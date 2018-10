टैरो राशिफल, 11 अक्टूबर 2018: मिथुन राशि वालों के जीवनसाथी के साथ संबंध होंगे मधुर, मेष वालों का होगा प्रमोशन

Rashifal Tarot Card 11 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष: आर्थिक मामलों में बढ़ोत्तरी होगी। करियर में बदलाव होगा। प्रमोशन होगा। पॉजीटिव मौके मिलेंगे। मानसिक तनाव रहेगा। रिश्तों में ज्यादा सुख नहीं है, मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और भाग्य 76% होगा।

वृषभ: आज आपको धन लाभ मिलेगा। इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। रिस्क वाले काम आसानी से कर पाएंगे। सफलता मिलेगी। खुशियां बढ़ेंगी, धोखे से बचें, सेहत बिगड़ सकती है। मां दुर्गा को मखाने चढ़ाएं, मां का मंत्र जाप करें। आज आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और भाग्य 67 % होगा।

मिथुन: संबंध मधुर होंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। यात्रा मंगलमयी रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध सुधरेंगे। करियर को लेकर चिंता रहेगी। ऑफिस में विवाद हो सकता है। मां दुर्गा को मीठा पान चढ़ाएं, मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और भाग्य 71 % होगा।

कर्क: नया काम शुरु कर सकते हैं, जीवन में सुकून मिलेगा। कुछ नया सीखें, नए कोर्स में एडमिशन लेंगे। आर्थिक चिंता बढ़ेगी। मेहनत करें। अफवाहों से दूर रहें। कच्ची लस्सी या दूध बांटें। मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और भाग्य 80 % होगा।

सिंह: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए स्थान पर नाम कमाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। मां का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा। धैर्य बनाकर रखें। रिश्तों में लाभ नहीं है, मां दुर्गा को लाल वस्त्र अर्पित करें, मां का मंत्र जाप करें। आज आपके लिए शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य 68 % होगा।

कन्या : कानूनी मामलों में जीतेगे, सेहत पर ध्यान दें, बिजनेस के फैसले सटीक होंगे। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। किसी अपने को खो सकते हैं, कोई संबंध टूट सकता है। तनाव रहेगा। मां को बेलपत्र चढ़ाएं, मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और भाग्य 74 % होगा।

तुला : संबंध मधुर रहेंगे। इमोशनली मजबूत रहेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नए अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें। तनाव बढ़ सकता है, मां दुर्गा को दूध-मखाने की खीर चढ़ाएं। मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य 72 % होगा।

वृश्चिक: इच्छा पूरी होगी। संबंधों में सुधार आएगा। सामजिक सहयोग मिलेगा। अध्यात्म में रुचि लेंगे। आर्थिक तरक्की होगी। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों पर काबू करें। मां दुर्गा को रक्त चंदन चढ़ाएं। मां का मंत्र जपें। आज आपके लिए शुभ रंग काला होगा और भाग्य 56 % होगा।

धनु: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, बिजनेस में लाभ होगा, पढ़ाई अच्छी चलेगी। संतान सुख प्राप्त होगा। नया काम शुरू कर सकते हैं, लाभ मिलने की संभावना है। आज आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य 82 % होगा।

मकर: महिलाओं से मदद मिलेगी, अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ के मौके मिलेंगे। प्रमोशन, नौकरी के लिए प्रयास करें। भूमि संबंधी विवाद खत्म होंगे। मां दुर्गा का ध्यान करते हुए उन्हें बादाम चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य 78 % होगा।

कुंभ: नए रिश्ते जुड़ेंगे, नई नौकरी मिल सकती है। धन लाभ मिलेगा। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत, नींद में परेशानी हो सकती है। खर्चों पर काबू रखें। मां का ध्यान करें और सिंघाड़े या इमरती चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य 80% होगा।

मीन: आज सम्मान प्राप्त होगा। नए काम शुरु कर पाएंगे, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। बुरी नजर से सावधान रहें। संबंधों में मिठास कम होगी। मां दुर्गा को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। आज आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य 70% होगा।

First Published on October 11, 2018 5:57 am