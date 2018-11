टैरो राशिफल, 11 नवंबर 2018: कर्क राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, मीन वालों को मिलेगा मान-सम्मान

मेष राशिफल: आपको आर्थिक मदद मिलेगी। खुद के मकान बनने की संभावना है। तनाव और बेचैनी रहेगी। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: धोखा मिल सकता है, मन में हताशा हो सकती है। धैर्य बना रखें। बदलाव की स्थिति होगी। आर्थिक निवेश से कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में पानी वाला नारियल गुड़ के साथ चढ़ाएं।

मिथुन राशिफल: मन में उदासी रहेगी। किसी अपने रिश्ते को खोने का कष्ट होगा। कोई छिपा हुआ रोग नजरअंदाज ना करें। धोखे से सावधान रहें। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में इलायची और मिश्री अर्पित करें।

कर्क राशिफल: पुराने मित्रों से संबंध बेहतर होंगे। मुलाकात होगी। अटके काम पूरे होंगे। कोई बड़ा फैसला ना लें। महिलाओं की मदद मिलेगी। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में जनेऊ अर्पित करें।

सिंह राशिफल: नए काम की नींव रखी जाएगी। आईटी सेक्टर के लोगों को लाभ होगा। कानूनी मामलों में उलझन बढ़ सकती है। अपने खिलाफ

बढ़ती अफवाहों पर ध्यान दें। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में चंदन अर्पित करें।

कन्या राशिफल: लव लाइफ और पार्टनरशिप में सुख मिलेगा। विदेश यात्रा की संभावना है। कानूनी मामलों में आराम मिलेगा। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में जनेऊ अर्पित करें।

तुला राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी होगी। नए काम शुरु होंगे। अच्छी खबर मिलेगी। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में सुगंध अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल: मेहनत के फल में देरी होगी। काम होते-होते रुक सकते हैं। भावनात्मक तौर पर कमजोर रहेंगे। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में चांदी की आंख चढ़ाएं। लाल सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु राशिफल: करियर में सफलता मिलेगी। सम्मान प्राप्त होगा। सेहत की समस्या हो सकती है। धोखे से बचें। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ृ-चना अर्पित करें।

मकर राशिफल: रुके हुए काम में गति आएगी। प्रॉपर्टी संबंधी काम में सफलता मिलेगी। माता का सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध का योग है। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी के मंदिर में धूप अर्पित करें।

कुंभ राशिफल: शादी का योग है। विदेश यात्रा की संभावना तेज है। नई चीजों की शुरुआत होगी। खुशियां मनाने का दिन है। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी को पीतल के पत्तों पर चंदन से राम लिखकर अर्पित करें।

मीन राशिफल: पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मान-सम्मान प्राप्त होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी और व्यक्ति के प्रभाव में रहेंगे। ऊं नमो भगते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा जपें। हनुमान जी को घी-सिंदूर अर्पित करें।

First Published on November 11, 2018 5:48 am