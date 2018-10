टैरो राशिफल, 10 अक्टूबर 2018: मिथुन राशि वालों को मिलेगा प्रॉपर्टी से लाभ, कर्क वालों के बढ़ेंगे खर्चे

Rashifal Tarot Card 10 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष- धोखा मिल सकता है, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। तनाव की वजह से सिरदर्द हो सकता है, अधिक काम ना करें। शेयर, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला ना लें। चांदी के चम्मच से शहद जरुर खाएं।

वृषभ – परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। पैसों के लेन-देन और निवेश में सावधानी बरतें। बिजनेस पर ध्यान दें। पुराने लोगों से तालमेल ठीक रहेगा। बैंगनी रंग के गमले में हरा पौधा लगाएं और उसे अपने रूम में रखें।

मिथुन – शेयर बाजार से आपको फायदा नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अनजान शक्स से सलाह ना लें, सकारात्मक रहें। परिवार के लिए समय निकालेंगे। गलतफहमियां दूर होंगी। स्नान के जल में एक चम्मच दूध मिलाएं।

कर्क – अध्यात्म में रुचि बढे़गी। मंदिर या धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, सेहत बिगड़ सकती है। सावधान रहने की जरुरत है। बाहर का खाना खाने से बचें। कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। कारोबार में नुकसान हो सकता है। हरे रंग के कपड़े पहनें, हरा रुमाल रखें।

सिंह – अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अधूरे काम पूरे होंगे। पहले की गई मेहनत का फल मिलेगा। चिंता करने से तनाव हो सकता है। स्नान के पानी में नमक मिलाएं।

कन्या – परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से अनबन हो सकती है। महिला मित्रों से सावधान रहें। रिश्तों को समय दें। विवाद से बचें। दोस्तों से मुलाकात करें। स्नान के जल में सफेद तिल, शहद बराबर मात्रा में मिलाएं।

तुला – पारिवारिक समस्याओं से मन विचलित हो सकता है। एक ही दिशा में की गई मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान की असफलता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव आपको परेशान कर सकता है। हनुमान जी के मंदिर में इमरती अर्पित करें।

वृश्चिक –बिजनेस के लिए समय अच्छा है, दिन अच्छा बीतेगा। कार्य स्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। बरगद के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें।

धनु – भाई-बंधुओं से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। कोई आपके काम में अवरोध पैदा कर सकता है। अपने करियर पर विशेष ध्यान दें। लोहे के दीये में सरसों का तेल डालकर सुबह-शाम जलाएं।

मकर – आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा। लंबे समय से चली आ रही समस्या का अंत होगा। दिन सामान्य है, टीम वर्क से फायदा होगा। लोहे के दीये में सरसों का तेल डालकर सुबह-शाम जलाएं।

कुंभ – मनचाही इच्छा पूरी होगी। अच्छे मूड में रहेंगे। परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। अपनी सेहत पर ध्यान दें, छोटी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी। सुबह-शाम गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करें।

मीन – पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें। सेहत को लेकर सतर्क रहें। कोई जरूी काम रुक सकता है। हनुमान मंदिर में चमेली के तेल के साथ सिंदूर का चोल चढ़ाएं।

First Published on October 10, 2018 5:26 am