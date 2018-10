टैरो राशिफल, 09 अक्टूबर 2018: मीन वालों को होगा धनलाभ, मिथुन वाले क्रोध से बचें

Rashifal Tarot Card 09 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: आज मंगलवार है। हिंदू धर्म में हनुमान जी समर्पित किया गया है। मंगलवार को एक मंगलकारी दिन माना गया है। इस दिन लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, उसे बल, बुद्धि और विद्या का प्राप्ति होती है। इस शुभ दिन पर देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कैसा होगा आपका आज का दिन। सबसे पहेल बात मेष राशि के जातकों की। आज आप कुछ परेशानियों में घिर सकते हैं। इसलिए इसके प्रति पहले से ही सावधान हो जाएं। आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी पार्टनर की वजह से मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग: लाल और भाग्य 70% होगा।

वृषभ: निवेश के लिए दिन अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा। हालांकि निवेश से पहले रिसर्च कर लें। कार्यक्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। दफ्तर में दूसरों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: काला और भाग्य 82% होगा।

मिथुन: आपको क्रोध में आने से बचना होगा। अपने परिजनों और दोस्तों से अच्छे से बात कीजिए। मजाक में कही गई बात को गंभीरता से ना लें। अपनी मनपसंद फिल्म देखें। शुभ रंग: पीला और भाग्य 80% होगा।

कर्क: अपने रुके हुए कार्यों के ऊपर ध्यान दीजिए। उन्हें पूरा करने के बारे में सोचिए। परिवार वालों का साथ मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दोस्तों की याद आएगी। शुभ रंग: लाल और भाग्य 72% होगा।

सिंह: आप अपनी कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करेंगे। आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। शुभ रंग: काला और भाग्य 66% होगा।

कन्या: आज के दिन आप अपने व्यवसाय में काफी व्यस्त रहेंगे। आप काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों का साथ मिलेगा। आपको कुछ नए विचार प्राप्त होंगे। शुभ रंग: भूरा और भाग्य 55% होगा।

तुला: आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने परिजनों के साथ समय बिताइए। दोस्तों से बातें कीजिए। अपने करियर पर फोकस रखिए। शुभ रंग: सफेद और भाग्य 60% होगा।

वृश्चिक: आपके परिवार का माहौल काफी अच्छा होगा। परिवार के लोग एक साथ बैठकर बातें करेंगे। आप खरीददारी करने जा सकते हैं। घर के लिए भी कुछ सामान खरीदेंगे। शुभ रंग: सिल्वर और भाग्य 67% होगा।

धनु: आपको विदेश से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यह न्यूज सोशल मीडिया के जरिए भी आ सकती है। सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से परहेज कीजिए। शुभ रंग: आसमानी और भाग्य 71% होगा।

मकर: अपने जीवनसाथी को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको क्रोध करने से बचना होगा। आप उनसे प्यार से बात कीजिए। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभ रंग: लाल और भाग्य 82% होगा।

कुंभ: दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप इन परेशानियों से आसानी से निपट लेंगे। आपको दोस्तों का साथ मिलेगा। दफ्तर में कुछ काम बढ़ सकता है। इसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग: हरा और भाग्य 69% होगा।

मीन: आपको धनलाभ होने वाला है। इससे परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा। आपको अपने जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में विचार करना चाहिए। शुभ रंग: पीला और भाग्य 62% होगा।

First Published on October 9, 2018 4:04 am