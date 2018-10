टैरो राशिफल, 08 अक्टूबर 2018: वृषभ राशि वालों को मिलेगी प्रेम में सफलता, कर्क राशि वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ

Rashifal Tarot Card 08 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लव लाइफ ठीक रहेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं कुलदेवतायै नम: जपें।

वृषभ: नौकरी पेशा वर्ग में खुशी की लहर रहेगी। प्रेम में सफलता मिलेगी। काफी सक्रिय और व्यस्त हो सकते हैं। यात्रा पर जा सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं कुलदेव्यै नम: जपें।

मिथुन: आज आप महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। जोखिम भरे कार्य ना करें। कामकाज ज्यादा हो सकता है। आलस्य से बाहर निकलें। कामकाज में मन लगाएं। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं नागदेवतायै नम: जपें। ।

कर्क: व्यापार में लाभ के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुछ नया और ज्यादा करने की सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में बड़े काम की योजना बना सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं पितृ देवतायै नम: जपें।

सिंह: मेहनत से आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। नए काम करने का मन बनेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकती है। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादैव्यै स्वाहा मंत्र का जपें।

कन्या: संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। स्थान परिवर्तन का प्लान बन सकता है। कुछ नया सीखने का प्रयास करें। आसपास के लोग आपको गंभीरता से लेंगे। श्राद्ध के दिनों में रोज ऊं सर्व पितृ प्रं प्रसन्नों भव ऊं जपें।

तुला: कार्यप्रणाली में सुधार से लाभ होगा। सामाजिक काम में तारीफ होगी। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। श्राद्ध के दिनों में रोज ऊं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादैव्यै स्वाहा जपें।

वृश्चिक: जीवनसाथी के साथ घूमने जाएंगे। आय बेहतर होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी हो सकती है। करियर के मामले में दिन अच्छा रहेगा।श्राद्ध के दिनों में ऊॅं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादैव्यै स्वाहा मंत्र का जपें।

धनु: विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। भविष्य को लेकर कई तरह की बातें हो सकती है।

किसी चीज को लेकर अंहकार मत करना। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं नागदेवतायै नम: जपें।

मकर: ठोस आधार होने पर ही निवेश करें। आज आपको काम में प्रशंसा मिलेगी। आज आपको नए अवसर मिलेंगे। आपका काम साथ के लोगों को भी अच्छा लगेगा। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं कुलदेव्यै नम: जपें।

कुंभ: ऑफिस और घर-परिवार की टेंशन कम हो सकती है। समझदारी के दम पर समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। चंद्रमा के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन को लेकर कोई भी फैसला ना करें। श्राद्ध के दिनों में रोज ऊं सर्व पितृ प्रं प्रसन्नों भव ऊं जपें।

मीन: रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आत्मविश्वास प्रबल होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। काम का बोझ ज्यादा ना लें। विवाद से दूर रहें। भूमि विवाद से बचें। श्राद्ध के दिनों में ऊॅं कुलदेव्यै नम: जपें।

First Published on October 8, 2018 6:13 am