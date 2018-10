टैरो राशिफल, 07 अक्टूबर 2018: सिंह वालों के पूरे होंगे काम, तुला वालों के मन में रहेगी उदारता

Rashifal Tarot Card 07 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष – आपके जीवन में बदलाव होने के संकेत हैं। इससे आपके जीवनपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवारिक सुख और संतोष रहेगा। अपने कामकाज को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। सेहत और पहनावे पर आपका ध्यान जा सकता है। पितृ तर्पण के लिए घर की दक्षिण दिशा में तांबे के लोटे से अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य 80 % होगा

वृषभ- धन को बचा कर रखे। आप व्यवहारिक रहेंगे और चतुराई से काम लेंगे। कोई नई चीज सीख सकते हैं। निर्णय आपके सटीक रहेंगे। पितृ तर्पण के लिए घर की दक्षिण दिशा में पीतल के लोटे से अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा नीला और भाग्य 71 % होगा

मिथुन –पैसों की स्थिति में सुधार होने के योग हैं। खर्चों को कम करने के बारे में विचार करें। चोट लगने की आशंका है। महत्वपूर्ण लेन-देन के मामले निपट सकते हैं। आज आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य 73 % होगा

कर्क – मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। नए प्लान बनाने के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। नए काम का शुरूआत कर सकते हैं। अपनी चीजें संभालकर रखें। विद्वानों का साथ मिलेगा। घर की दक्षिण दिशा में दूध का अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य 83 % होगा

सिंह – रुके हुए काम निपटेंगे। पुरानी परेशानियां दूर होंगी। दुश्मनों पर जीत मिलेगी। घर की दक्षिण दिशा में पीतल के लोटे से हल्दी मिले जल का अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा पीला और भाग्य 83 % होगा

कन्या – परिवारिक सुख मिलेगा। अपनी वस्तुएं संभालकर रखें। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा ना लगाएं। किसी को उधार पैसे ना दें। मन में मायूसी बढ़ सकती है। घर की दक्षिण दिशा में तांबे के लोटे से चंदन मिले जल का अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और भाग्य 67 % होगा

तुला – मन में उदारता रहेगी। आज आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आपको संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। घर परिवार के मामले निपटाने में समय बीतेगा। परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रहेगी। चांदी के लोटे या गिलास से पितरों को जल दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य 76 % होगा

वृश्चिक – कुछ अच्छे और बड़े बदलाव हो सकते हैं। उन्नति के लिए किसी की सलाह मिलेगी। अधूरे काम पूरे होंगे। कार्य में सफलता मिलेगी। समय पर मदद मिलने के योग दिख रहे हैं। चोट लग सकती है। घर के दक्षिण दिशा में तांबे के लोटे से जल में मूंग डालकर अर्ध्य दें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य 63 % होगा

धनु – फिजूलखर्ची से बच सकते हैं। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आमदनी के नए स्त्रोत मिल सकते हैं। पार्ट टाइम काम मिलेगा। पितरों का दूध अर्पित करें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य 69 % होगा

मकर – आज का दिन आपके लिए सही होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। नई गाड़ी या मोबाइल खरीद सकते हैं। आर्थिक मामलों में दूर के व्यक्ति सलाह ले सकते हैं। पितरों के लिए घर की दक्षिण दिशा में जल में काले तिल डालकर तर्पण करें। आज आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य 75 % होगा

कुंभ – घर में मरम्मत या सुधार का काम हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। पितरों को जल अर्पित करने के बाद उन्हें धूप दिखाएं। आज आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और भाग्य 87 % होगा

मीन – प्रतियोगिता जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। बोलने के बजाय सुनने पर ध्यान दें। किसी महिला के साथ मतभेद हो सकते हैं। आज आपके लिए शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य 77 % होगा

First Published on October 7, 2018 5:30 am