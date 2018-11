टैरो राशिफल, 05 नवंबर 2018: मेष राशि वालों के जीवन में रहेगा उत्साह, कर्क वालों की चिंताएं होगी दूर

Rashifal Tarot Card 05 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: जीवन में उत्साह बना रहेगा। नई योजनाओं से लाभ होगा। माता का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम में गति आएगी। सेहत का ख्याल रखें। पीले आसन पर बैठकर ऊं जपें।

वृषभ राशिफल: आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पुराने कर्ज और बीमारी से परेशानी होगी। मित्रों से नाराजगी बढ़ने ना दें। वैवाहिक जीवन, परिवार में तनाव रह सकता है। पढ़ाई में मन लगाएं। नीले आसन पर बैठकर ऊं जपें।

मिथुन राशिफल: सामाजिक कार्य में सम्मान पाएंगे। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी से चल रहा मनमुटाव दूर होगा। काम में आ रही बाधा दूर होगी। बैंगनी आसन पर बैठकर ऊं जपें।

कर्क राशिफल: जो लोग उच्च शिक्षा पाने चाहते हैं उनको बेहतर मौका मिल सकता है। बिजनेस में लाभ के अवसर मिलेंगे। चिंताएं दूर होंगी। केसर के रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

सिंह राशिफल: नौकरी में अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। विवादों से दूर रहें। लाल रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

कन्या राशिफल: पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। काम में आ रहे अवरोध समाप्त होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। गुलाबी रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

तुला राशिफल: आज आपको सावधानी बरती होगी। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। भागदौड़ से परेशानी होगी। मन में अस्थिरता का भाव रहेगा। वाणी पर संयम रखें। हरे रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

वृश्चिक राशिफल: धन-धान्य में संपन्नता बढ़ सकती है। जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ होगा। पिता का सहयोग मिलेगा। सफेद आसन पर बैठकर ऊं जपें।

धनु राशिफल: कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी। धार्मिक कार्य सफल होंगे। वाहन सुख मिलेगा। महिला वर्ग से सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। लाल आसन पर बैठकर ऊं जपें।

मकर राशिफल: आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। बिजनेस में उन्नति के आसार हैं। परिक्षाओं में सफल हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। हरे रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

कुंभ राशिफल: आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ेगी। सरकारी काम समय से पूरे होंगे। महिला मित्र से सावधान रहें। गुलाबी रंग आसन पर बैठकर ऊं जपें।

मीन राशिफल: रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। लालच में ना पड़ें। कर्ज संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। लाल रंग के आसन पर बैठकर ऊं जपें।

First Published on November 5, 2018 5:12 am