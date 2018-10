टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2018: वृषभ राशि वाले ना करें फिजूलखर्च, मिथुन वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Rashifal Tarot Card 24 October 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: आज पुराना पैसा वापस आने की संभावना है। अपनी ताकत और सहनशक्ति के दम पर कठिनाइयों से निपट लेंगे। आपको मदद और सफलता समय-समय पर मिलेगी। परिवार में शांति रहेगी। अपनों से मदद नहीं मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। गणपति को सूखे नारियल का मोदक चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: बड़ी परेशानियों से निपटने में दोस्तों, रिश्तेदारों की मदद मिलेगी। करियर में आ रही परेशानी दूर होगी। फालतू खर्च करने से बचें, थोड़ा सावधान रहें। गणपति जी को मखाने भर कर मोदक चढ़ाएं।

मिथुन राशिफल: जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आज ऑफिस में आई अड़चन या परेशानी उत्साह के साथ सुलझा पाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। गणपति जी को मीठे पान पर मोदक चढ़ाएं।

कर्क राशिफल: प्रेम प्रसंग में बड़ा और खास फैसला हो सकता है। अपना मन स्पष्ट कर लें। बिजनेस के ज्यादातर मामलों में जवाबदारी बढ़ सकती है। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। गणपति को छेना भरकर मोदक चढ़ाएं।

सिंह राशिफल: दूसरों की जरुरतों को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं।

बिजनेस में नए ऑफर मिल सकते हैं। धैर्य और संयम रखें, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। गणपति को गुड़ मिश्रित मोदक चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: नौकरी और बिजनेस में आपको सफलता मिल सकती है। फायदा हो सकता है, संतान की चिंता रहेगी। लोन संबंधित काम पूरे होंगे। टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिलेगा। संतान की चिंता रहेगी। गणपति को हरी इलायची मिश्रित जल से अर्ध्य दें।

तुला राशिफल: आज का दिन आपके लिए गुड़ न्यूज लेकर आ रहा है। आपको गलतियां ठीक करने का मौका मिलेगा। आपकी यात्राएं बढ़ सकती है। आज आप बड़ा निर्णय लेने से बचें। इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गणपति को नारियल के मोदक चढ़ाएं।

वृश्चिक राशिफल: पुरानी योजनाएं पूरी होने के योग है। जीवन में नियंत्रण रहेगा। चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। किसी दोस्त पर कोई टिप्पणी करने से बचें। गणपति को मीठी बूंदी भर के मोदक चढ़ाएं।

धनु राशिफल: आज आपके नए दोस्त बनेंगे। पुराने दोस्तों के साथ समय बीतेगा। सामाजिक कॉन्टैक्ट्स के दम पर आपका कोई काम पूरा हो सकता है। फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। गणपति को चने की दाल या बेसन भरकर मोदक चढ़ाएं।

मकर राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कामकाज, बिजनेस विस्तार की संभावना है। हर काम में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। गणपति को खजूर भर कर मोदक चढ़ाएं।

कुंभ राशिफल: अपनी क्षमताओं पर आपका भरोसा बढ़ेगा। कोशिश करें कि पैसों से जुड़ा मामला जल्दी सुलझ जाए। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। रोजमर्रा के काम निपटा लें। मोदक में काले तिल जरुर डालें।

मीन राशिफल: आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आएंगे। परेशानी वाली स्थितियां बन सकती है। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका दिन अच्छा बनेगा। मोदक पर थोड़ी हल्दी जरूर लगाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 24, 2018 6:05 am