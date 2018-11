टैरो राशिफल, 04 नवंबर 2018: वृषभ राशि वालों के काम होंगे पूरे, सिंह वालों वालों को मिलेगी प्रॉपर्टी से लाभ

Rashifal Tarot Card 04 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: विश्वासघात से बचें। इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भोजन में लाल मसूर का उपयोग ना करें। आज आपका शुभ रंग नीला है और भाग्य 66% होगा।

वृषभ राशिफल: जीवन के अधूरे काम पूरे होंगे। टीम वर्क से काम पूरे होंगे। कंस्ट्रक्शन के काम पूरे होने में समय लगेगा। ऑफिस के काम से तनाव हो सकता है। भोजन में मक्खन का प्रयोग ना करें। आज आपका शुभ रंग हरा है और भाग्य 72% होगा।

मिथुन राशिफल: नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में कई अवसर मिलेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ सामान्य रहेगा। हरी सब्जी ना खाएं। आज आपका शुभ रंग काला है और भाग्य 62 % होगा।

कर्क राशिफल: बिजनेस में निवेश ना करें। आर्थिक लाभ में समय लगेगा। धर्म में रुचि और विश्वास मजबूत होगा। आज के दिन दूध का त्याग करें। आज आपका शुभ रंग सफेद है और भाग्य 73 % होगा।

सिंह राशिफल: प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होगा। आज किस्मत आपका साथ देगी। आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ होगा। गेहूं का त्याग करें। आज आपका शुभ रंग सिल्वर है और भाग्य 76% होगा।

कन्या राशिफल: आज कड़े फैसले लेंगे। एक साल के अंदर जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। दुश्मनों से सावधान रहें। हरी दाल का त्याग करें। आज आपका शुभ रंग ग्रे है और भाग्य 74% होगा।

तुला राशिफल: तनाव से बचें। काम रुक सकते हैं। किसी महिला के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। निराशा महसूस हो सकती है। घी और मक्खन ना खाएं। आज आपका शुभ रंग पीला है और भाग्य 69 % होगा।

वृश्चिक राशिफल: बॉस के साथ किसी भी प्रकार की मीटिंग करने से बचें। धन संबंधी कोई मुलाकात ना करें। पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। गुड़ ना खाएं। आज आपका शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य 80 % होगा।

धनु राशिफल: नौकरी में स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगाष बेचैनी बढ़ सकती है। वाद-विवाद से बचें। केले ना खाएं। आज आपका शुभ रंग नारंगी है और भाग्य 82 % होगा।

मकर राशिफल: नए कार्य की शुरूआत होगी। मनचाही इच्छा पूरी होगी। जीवन में नई दिशा मिलेगी। महिलाओं से लाभ होगा। भोजन में तेल का प्रयोग ना करें। आज आपका शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य 73 % होगा।

कुंभ राशिफल: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी काम पूरे होंगे। धन लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा पूरी होगी। भोजन में काली सरसों या तेल का प्रयोग ना करें। आज आपका शुभ रंग आसमानी है और भाग्य 77 % होगा।

मीन राशिफल: विश्वासघात से बाहर निकलेंगे। भूमि संबंधित लाभ होगा। करियर में तरक्की होगी। चोट लगने की संभावना है। भोजन में हल्दी का प्रयोग ना करें। आज आपका शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य 70 % होगा।

First Published on November 4, 2018 6:03 am