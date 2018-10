टैरो राशिफल, 01 नवंबर 2018: मिथुन राशि वाले रखें खर्च पर नियंत्रण, सिंह वालों को बढ़ेगा मान-सम्मान

Rashifal Tarot Card 01 November 2018 Today, Horoscope Tarot Card, Aaj Ka Rashifal: मेष राशिफल: आर्थिक मामले तनाव बढ़ाएंगे, नए काम में परेशानी हो सकती है, तनाव और बेचैनी से बचें। आज अपने को खोने की खबर मिल सकती है। शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाएं।

वृषभ राशिफल: आर्थिक मामलों तनाव बढ़ाएंगे। नए काम में परेशानी हो सकती है, तनाव और बेचैनी से बचें। नए काम में बाधा आ सकती है। आज आप शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाएं।

मिथुन राशिफल: नए काम की शुरुआत होगी, खुद पर ज्यादा खर्च करेंगे। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सफेद मक्खन से शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क राशिफल: मित्रों से लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, मनचाहे परिणाम के लिए मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। अनार के बीज से शिवलिंग का अभिषेक करें।

सिंह राशिफल: धन लाभ होगा, मान-सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। विदेश से लाभ मिलेगा। चोट लगने की संभावना है। शिवलिंग का अभिषेक करें और नंदी जी पर बेलपत्र चढ़ाएं।

कन्या राशिफल: मेहनत करने में आलस्य ना करें। महिलाओं से कष्ट हो सकता है। किसी विवाद में ना पड़े। आज नौकरी मिल सकती है। आलस्य से दूर रहें। शिवलिंग का अभिषेक मखाने से करें।

तुला राशिफल: न्यायिक मामलों में थोड़ी प्रगति होगी। धन खर्च बढ़ेगा। आर्थिक लाभ में कमी आ सकती है। आपको भवन सुख मिल सकता है। लोन के मामले में देरी आएगी। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर गंगाजल से रुद्राभिषेक करें।

वृश्चिक राशिफल: नए स्थान पर जाएंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देरी होगी। सेहत पर ध्यान दें। केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।

धनु राशिफल: थोड़ा धैर्य बनाए रखें, मन में तनाव बढ़ सकता है, काम में रुकावट आ सकती है। विश्वासघात से सावधान रहें। धैर्य बनाएं रखें। भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करें।

मकर राशिफल: रुके हुए काम पूरे होंगे। मन विपरीत चलेगा, अकेलेपन से बाहर निकलें। वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। बांसुरी के पाउडर से शिवलंग का अभिषेक करें।

कुंभ राशिफल: आज का दिन ढेर सारी खुशियां लाएगा। जीवन में रोमांस बढ़ेगा, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। दूध और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें।

मीन राशिफल: धन लाभ होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। सेहत पर ध्यान दें। धोखे से बचें। मन में उदासी आ सकती है। दुर्घटना से सावधान रहें। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on November 1, 2018 6:15 am