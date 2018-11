आज का राशिफल, 27 नवंबर 2018: मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, कन्या वालों को होगा मानसिक तनाव

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: मेष का दैनिक राशिफल: आज आपके मन को चोट लग सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। आज आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। मेष का लव राशिफल: आज प्रेमी के साथ दिन अच्छा बीतेगा। आप अपनी पुरानी प्रेमी कहानियों को याद करेंगे। इसे आप रोमांचित हो जाएंगे। मेष का वित्त राशिफल: आज आपके लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा। आप यदि कारोबार में निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें। अपने मूड को ठीक रखें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। काम में परेशानी आ सकती है। धैर्य रखें और सोच-समझकर फैसला करें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए राहतभरा रहेगा। आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी। आपका दिन अच्छा बीतेगा। घर में शांति रहेगी।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर से सहयोग मिलेगा। पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है। आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपके काम में प्रतिस्पर्धा रहेगी। लेकिन लोग आपके काम को पसंद करेंगे। फिजूलखर्च पर ध्यान रखें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत वैसे तो ठीक रहेगी। लेकिन कभी-कभी लगेगा की गले में प्रॉब्लम है। इसलिए आराम करें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपके अटके काम सफल होंगे। आपको काम में सफलता मिलेगी। लोगों का प्यार मिलेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आप परिश्रम अधिक करेंगे। जिससे आपके पुराने अटके काम पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपके काम में तेजी आएगी। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है वह आज ट्राई जरूर करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी। संतान पक्ष की सेहत का ख्याल रखें। उन्हें सर्दी लग सकती है।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप खुश रहेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होगा। आज आप जरूरतमंदों को दान देंगे। आपका मन काफी खुश रहेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर आपकी बात पर सहमत रहेगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपका कारोबार सही चलेगा। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें आज अफसरों का सहयोग मिलेगा। रिस्क लेने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज का दिन थोड़ा नरम रहेगा। आपको सिर दर्द हो सकता है। ताजगी की कमी रहेगी।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप किसी के साथ वाद-विवाद ना करें। सेहत का ख्याल रखें। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी को गलत ना बोलें।

सिंह का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको सुख मिलेगा। पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा। आपकी सभी बातें मान सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: आज जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आज आपको कारोबार में फायदा हो सकता है। नए अनुबंध मिल सकते हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। इससे आपको थकान रहेगी। आप पूरी नींद लें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी।

कन्या का लव राशिफल: आज लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आप जो भी फैसला लें, बड़ी सोच-समझकर लें। यहीं फैसला आपको बर्बाद या सफल बना सकता है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत मन में थोड़ा दबाव रहेगा। मानसिक तनाव होगा। काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। सेहत का ख्याल रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपको मान-सम्मान मिलेगा। समाज में आपके काम की तारीफ होगी। जीवन अच्छा रहेगा।

तुला का लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर को नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज आप अपने सुख की चीजें खरीद सकते हैं।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपका काम में अधिक ध्यान है इसलिए आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। आप काम के अलावा अपनी सेहत पर ध्यान दें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज मन में स्फूर्ती का अभाव रहेगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। विरोधी पस्त होंगे।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में मनमुटाव होने की संभावना है, क्योंकि आप पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए थोड़ा समय निकालें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज नौकरीपेशा वालों के लिए दिन अच्छा है। आज आपको नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको माता का ख्याल रखना पडे़गा। आपको मानसिक तनाव से खुद को दूर रखना होगा। धैर्य रखें।

धनु का दैनिक राशिफल: अप्रिय कार्य से दूर रहें जिसमें आपकी बदनामी हों। आज आपको सरकारी विरोधी कार्य से दूरी बनाएं रखें। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर काम के सिलसिले में बाहर जा सकता है, इससे आप थोड़ा भावुक हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। आज आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। आपको मेहनत करने की आवश्कता है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। शारीरिक थकान हो सकती है। आराम करें। इससे आपकी ताजगी मिलेगी।

मकर का दैनिक राशिफल: आज घर-परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर पर मेहमान आ सकते हैं। आपको मान-सम्मान मिलेगा।

मकर का लव राशिफल: आज प्रेमी से मुलाकात करेंगे। प्रेमी के साथ रोमांस कर सकते हैं, साथ ही शोपिंग पर जा सकते हैं। धन खर्च होगा। मन मायूस ना हो इसका ध्यान रखें।

मकर का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है,इसके लिए तैयार रहें। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मेहनत करते रहिए।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। आपके मन को शांति मिलेगी।

कुंभ का लव राशिफल: आज लव लाइफ में समस्या आ सकती है। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ हो सकते हैं। परिवार में खुशी रहेगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में निवेश कर सकते हैं। आपकी रिस्क लेने की क्षमता आपको काफी आगे तक लेकर जाएगी। बस धैर्य रखें।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगी। आपको पुरानों रोगों से राहत मिलेगी। व्यायाम पर ध्यान दें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आप अपनी कला से नया काम करेंगे। साहित्य में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों से मुलाकात होगी तथा उनके साथ मौज-मस्ती करेंगे।

मीन का लव राशिफल: आज जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय बढ़िया है। आज प्रेमी आपका प्रपोजल स्वीकार कर सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मीन का वित्त राशिफल: जो लोग विदेश में काम करते हैं या उनका कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो आज उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आप किसी दोस्त की आर्थिक मदद कर पाएंगे।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। आपको पेट में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप लगातार बाहर का खाना खा रहे हैं।

First Published on November 27, 2018 2:54 am