आज का राशिफल, 25 नवंबर 2018: मेष राशि वाले शुरू कर सकते हैं नया काम, मिथुन वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप नया काम शुरू कर पाएंगे। महिलाओं को अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। नौकरी में स्पर्धा रहेगी। विचारों में बदलाव आ सकता है। मेष का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ विवाह की बात कर सकते हैं। आज आपकी शादी तय हो सकती है। आप अपने दिल की बात सुनेंगे। प्रेमी के साथ बहस ना करें। मेष का वित्त राशिफल: आज आपका मन काम में कम लगेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आप आज कारोबार को लेकर चिंतित रहेंगे। आलस्य ना करें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आप बाहर का खाना से बचें। साथ ही खाने के बाद थोड़ा घूमें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने से बचें। आप अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपका संघर्ष बढ़ सकता है। आप वाणी में मधुरता लाएं।

वृषभ का लव राशिफल: आपके दिल में अनेक तरह के विचार चलते रहेंगे। आपके संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। अपनी निजी जानकारी किसी को ना दें। पार्टनर के साथ बहस ना करें।

वृषभ का वित्त राशिफल: करियर में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन नुकसानभरा हो सकता है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: अपने मन पर काबू रखें। आलस्य करने से बचें। आपको नुकसान उठना पड़ सकता है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। दांपत्यजीवन में सुख का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपके और पार्टनर के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। कुछ लोग आपकी लव लाइफ में बाधक बन सकते हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल है लेकिन आपको समझदारी से इस और कदम बढ़ाना चाहिए।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम में व्यस्त होने के कारण थकान महसूस करेंगे। थकान रहेगी। आप अनिद्रा से परेशान रहेंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। मन परेशान रहेगा। किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मानहानि का ख्याल रखें।

कर्क का लव राशिफल: आज आपके और पार्टनर के बीच मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है। आज किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।

कर्क का वित्त राशिफल: आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। आप किसी साथी की मदद करेंगे। जिससे आपको काफी अच्छा लगेगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप भोजन की शुद्धता पर ध्यान दें वरना आपको पेट में दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। बासी खाना खाने से बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। पार्टनर के मूड का ख्याल रखें। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: बिजनेस में आ रही बाधा दूर हो सकती है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप अपनी मेहनत का लाभ उठा पाएंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में व्यस्त रहेंगे। इससे आपको शारीरिक थकान के साथ मानसिक तनाव भी हो सकता है। आराम करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज अपना काम पूरी लगन के साथ करेंगे। आप अपनी योजना के मुताबिक काम करेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है।

कन्या का लव राशिफल: आज पार्टनर की मदद से आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। माता का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में महिला मित्रों का सहयोग होगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको रूका हुआ धन मिल सकता है। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। ऑफिस से लाभ मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। आज महिला मित्रों से सावधान रहें। संतान पक्ष की मदद से लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की होगी।

तुला का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। कुछ लोगों से पार्टनर बिछड़ सकता है। आज आप भावुक हो सकते हैं। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा।

तुला का वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए दिन ठीक है। आज अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आप अपनी नई योजना के मुताबिक काम कर सकते हैं। भाग-दौड़ अधिक रहेगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें आज इससे थोड़ी राहत मिलेगी। आप संतुलित भोजन लें। इससे आप स्वस्थ्य रहेंगे। स्वास्थ्य का आनन्द लें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आप अपने व्यवहार पर संयम रखें। दैनिक कार्य आसानी से पूरे होंगे। धार्मिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी।. खान-पान का ध्यान रखें।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपको जीवनसाथी की मदद मिलेगी। आपको प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। लव लाइफ में मिठास रहेगा

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। आपको नई जिम्मेदारी मलि सकती है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। जो लोग बुखार से पीड़ित है उनको आप पहले से थोड़ी राहत मिलेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: वाद-विवाद से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। आज आप यात्रा पर जाने से बचें। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करना। आप पार्टनर के साथ संबंध बना सकेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे।

धनु का वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं वो अभी रुकें। आपके सितारे पक्ष में नहीं है। जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं वह भी अभी थोड़ा इंतजार करें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। संतान पक्ष का ख्याल रखें। माता की सेहत में सुधार होगा।

मकर का दैनिक राशिफल: आज भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। कारोबार में लाभ मिलने का योग हैं। मन की उलझन हल होगी। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें।

मकर का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। आज सिंगल लोगों को प्रेमी मिल सकता है।

मकर का वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आपको पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। आज आपको सावधान रहने की जरुरत है। रोड पर गाड़ी चलाते समय तेज रफ्तार से बचें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज मानसिक शांति रहेगी। आपके द्वारा किए गया फैसला लाभकारी साबित होगा। आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है।

कुंभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको सुख मिलेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज आप प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हुए खर्चा करना होगा। वरना आने वाले समय में आर्थिक तंगी हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज लगातार काम कर रहे हैं और आपकी सेहत ठीक नहीं है। आपको थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। वरना आप बीमार हो सकते हैं।

मीन का दैनिक राशिफल: परिवार के किसी के सदस्य के साथ वाद-विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें और सोच-समझकर बोलें। नौकरी में समस्या आ सकती है।

मीन का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों को पार्टनर मिलने में समय लग सकता है। आज आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप किसी गरीब की मदद करेंगे। इससे उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपके कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। विदेश से लाभ मिलने के योग हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखें। आपको त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए। साथ ही हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए।

First Published on November 25, 2018 5:09 am