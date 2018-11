Horoscope Today, November 19, 2018: मेष राशि वालों की धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, मिथुन वालों के काम होंगे पूरे

Horoscope Today (आज का राशिफल): मेष का दैनिक राशिफल: आज आपकी रुचि धार्मिक कार्य में बढ़ेंगे। परिवार के साथ धार्मिक जगह पर जा सकते हैं। आज आप गरीब व्यक्ति की मदद करेंगे। माता जी की सेहत ठीक रहेगी।

मेष का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में मतभेद हो सकते हैं। आप पार्टनर के साथ वाद-विवाद से बचें। पार्टनर से आपको ऐसे की उम्मीद नहीं थी।

मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके कारोबार के लिए ठीक है। बिजनेस से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में आप आगे बढ़ पाएंगे।

मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। ख्याल रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: कारोबार में नए लोग जुड़ेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेंगे। महिला मित्र से लाभ होगा। यात्रा की संभावना है।

वृषभ का लव राशिफल: आज पार्टनर आपसे दूर जा सकता है, इससे आपका मन भावुक हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा ना करें। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।

वृषभ का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में आपको मान-सम्मान मिलेगा। शेयर बाजार से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको पीठ में दर्द हो सकता है। आप आराम करें। वरना परेशानी बढ़ सकती है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपके काम आसानी से सफल होंगे। समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा। गृहस्थ जीवन में सुख-शांति रहेगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। जो लोग आप शादी के पार्टनर चुन रहा है तो वह अच्छे से सोच-विचार यह कदम उठाएं। वरना बाद में परेशानी होगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। आपको लाभ मिलेगा

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप कसरत पर ध्यान दें , इससे आपकी सेहत और मानसिक स्थिति दोनों अच्छी रहेगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। आपकी विदेश यात्रा सफलता प्राप्त करेगी। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर में सुख-शांति रहेगी।

कर्क का लव राशिफल: आज किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज आप अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। समय आपके साथ है।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप काम पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। इससे आपके कारोबार और नौकरी में तरक्की होगी। आपकी आमदनी में इजाफा होगा।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बीपी संबंधित परेशानी हो सकती है। गुस्से के कारण आपका बीपी हाई हो सकता है। आप अपने गुस्से पर काबू रखें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आप अपनी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बरतें। मन में नगेटिव विचार होवी हो सकते हैं। अनैतिक कार्य से बचें।

सिंह का लव राशिफल: आज आपको प्रेमी से सुख मिलेगा। पार्टनर को आज आप सरप्राइज दे सकते हैं। इससे पार्टनर को बहुत खुशी होगी। वाणी पर संयम रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

सिंह का वित्त राशिफल: आज कारोबार में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज किसी के बाहरी व्यक्ति के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चिंता ना करें।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। इससे आपको शारीरिक थकान हो सकती है। आप आराम करने की कोशिश करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आप विश्वासघात से सावधान रहें। प्रवास- पर्यटन की संभावना है।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। आज आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर के साथ शोपिंग कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

कन्या का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आपको कोई खोई हुई वस्तु मिल सकती है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आलस्य करने से बचें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप अपना काम खुद करने की कोशिश करें। आपको कसरत पर ध्यान देना होगा।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको नौकरी में अच्छी खबर मिलेगी। नौकरी में आ रही पुरानी परेशानी खत्म हो सकती है। प्रतिस्पर्धियों पर विजय हासिल करेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

तुला का लव राशिफल: आज आप पार्टनर का चुनाव सोच-समझकर करें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से उपहार मिल सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।

तुला का वित्त राशिफल: आज बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। कारोबारी के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपको काम में सावधानी रखने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। रोड़ पर चलते समय सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात ना करें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। मन में ताजगी का अभाव रहेगा। परिवार में क्लेश कलह का वातावरण हो सकता है। धन की हानि हो सकती है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज पार्टनर आपकी बात से नाराज हो सकता है। पार्टनर को मनाने की कोशिश करें। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। वाणी पर संयम रखें।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: जो लोग स्टेशनरी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको आज अच्छा लाभ हो सकता है। आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आप परिवार के लिए अच्छा काम करेंगे।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आप अपने व्यायाम पर फोकस बनाये रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। संतान पक्ष की सेहत ठीक रहेगी।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। धैर्य से काम लें। आज का दिन अच्छी बीतेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। भाई- बहनों के बीच प्यार रहेगा।

धनु का लव राशिफल: आज आप लव लाइफ के बारे में जरूरी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचें। आज लव लाइफ के लिए अच्छा दिन है। सिंगल लोगों के विवाह के योग है।

धनु का वित्त राशिफल: कोई नया कार्य आज शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश से बचें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। संतान पक्ष को कोल्ड की शिकायत हो सकती है। इससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। बाकि सब ठीक रहेगा।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपके मन की द्विधाएं रहेंगे। वाणी पर संयम रखें, वरना किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है। कार्य में अड़चन आ सकती है। धनहानि का योग है।

मकर का लव राशिफल: आज पति-पत्नी किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। लव-लाइफ अच्छी रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज किसानों की इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: समय आपके अनुकूल चल रहा है। आपकी पुरानी परेशानी खत्म होगी। आलस से बचें। माता की सेहत की चिंता रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आप प्रसन्न रहेंगे। आपके अटके काम पूरे होंगे। नए कार्य की शुरुआत अच्छी रहेगी। यात्रा के योग हैं। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से आपको अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनर के लिए आप गिफ्ट खरीद सकते हैं। इससे पार्टनर को खुशी मिलेगी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। आपको इस लाभ से काफी खुशी मिलेगी। आप इस धन का थोड़ा हिस्सा गरीबों में दान कर सकते हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत संबंधी परेशानी नहीं होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज घूमने की क्रिया को जारी रखें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे।

मीन का दैनिक राशिफल: पारिवारिक शांति के लिए वाद-विवाद से बचें। नए कार्य में सफलता मिलेगी। दांपत्यजीवन में शांति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

मीन का लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज प्रेमी के साथ आप रोमांस कर पाएंगे। पार्टनर से कई दिनों बाद यह मुलाकात यादगार रहेगी।

मीन का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप अपने शौक पूरे करने में पैसा खर्च करेंगे। आज आप वो चीजें खरीदेंगे जिनको आप बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहे हैं।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। लापरवाही ना बरतें। वरना आपको यह किसी परेशानी में डाल सकती है। आंखों का ख्याल रखें। बाहर का खाने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on November 19, 2018 5:04 am