Horoscope Today, November 18, 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा सम्मान, कर्क राशि वाले गुस्से पर रखें काबू

Horoscope Today (आज का राशिफल): मेष का दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको समाज में मान-सम्मान मिलेगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। मेष का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात पुराने पार्टनर से हो सकती है। आज आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस दौरान आपका धन खर्च होगा। मेष का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको आज लाभ मिलेगा। आपको अटका हुआ धन मिल सकता है। निवेश में सावधानी बरतें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। कोल्ड से बचकर रहें। आपको कोल्ड हो सकती है। संतान पक्ष की सेहत ठीक रहेगी।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन शुभ होगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्य सफलता से पूरे होंगे। दांपत्यजीवन में आनंद रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में बदलाव आने के योग हैं। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वृषभ का वित्त राशिफल: करियर में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। अनजान लोगों से सावधान रहें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने गुस्से पर काबू रखें। बीपी हाई हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। भौतिक सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा। आज आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। परिवार में शांति रहेगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी पार्टनर से मुलाकात होगी। आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आप किसी मामले को लेकर पहल कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक रहेगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज का दिन बिजनेस के लिए सही साबित होगा। आपके कारोबार में नई चीजें शुरू होगी। जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप दूसरों को आकर्षित करेंगे।

कर्क का दैनिक राशिफल: आप अनैतिक कार्य से दूरी बनाएं रखें। अपने गुस्से पर भी काबू रखें। विदेश से खुशखबरी मिलेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। पार्टनर की बात का विरोध सोच-समझकर करें। वरना दिक्कत आ सकती है।

कर्क का वित्त राशिफल: करियर में आपको लाभ मिलेगा। आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। कारोबार में सफलता मिलेगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: स्किन के रोग होने की संभावना है। आप तला-भुना खाने से परहेज करें। धूप से भी बचें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। परिजनों के साथ भी मस्ती करेंगे। घर में सुख-शांति रहेगी। वाणी पर संयम रखें।

सिंह का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन आपको रोमांस करने का मौका मिलेगा। किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और वह आपका जीवनसाथी बन सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आने वाले समय में लाभ मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा। आप व्यायाम करना शुरू कर दें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको कार्य में सफलता मिलने में देरी हो सकती है। आप माता-पिता का सम्मान करें। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

कन्या का लव राशिफल: आज का दिन पति-पत्नी के लिए अच्छा होगा। आज आप संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चलेगी।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय ठीक है। आज दोस्तों के साथ कुछ पैसा खर्च करेंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: काम में व्यस्त होने से मानसिक तनाव हो सकता है। मन में भय रहेगा। दिमाग को शांत रखने के लिए योग करें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज लेखन कार्यों के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपको समाज में मान-सम्मान मिलेगा।

तुला का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके संबंधों में दरार भी आ सकती है। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें।

तुला का वित्त राशिफल: यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। आज आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों को सावधान रहना होगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आपको गले में दिक्कत हो सकती है। आप अपनी बीमारी का इलाज कराएं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक योजन सफल होगी। विचारों में परिवर्तन आएगा। नया काम शुरू कर पाएंगे। माता का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए ठीक रहेगा। संबंधों में मधुरता आएगी। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। आपको नुकसान भी हो सकता है। परेशानी कम होगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आपको बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए।

धनु का दैनिक राशिफल: परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात अच्छी रहेगी। घर की साज-सजावट में धन खर्च होगा।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा। आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अटके काम पूरे होंगे।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपके रूका हुआ काम आसानी से पूरा होगा। जिन लोगों को लोन लेने में दिक्कत आ रही है उनको लोन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: घुटनों में दिक्कत आ सकती है। पुराने रोग से राहत मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपको किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुची बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा। प्रियजनों से मुलाकात होगी।

मकर का लव राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर के लिए वक्त ना निकालने पर आपको पार्टनर की ओर से बुरी प्रतिक्रिया मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप जो काम कर रहे है उसी को ध्यान से करते रहिए। आपको लाभ मिलेगा। आज आप गरीबों की मदद करेंगे। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको पीठ मे दर्द हो सकता है। आप आराम करें और भारी वजन उठाने से बचें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नकरात्मक विचारों से दूर रहें। शारीरिक प्रफुल्लता और मानसिक प्रसन्नता रहेगी। परिवार में शांति रहेगी।

कुंभ का लव राशिफल: आज पार्टनर से मुलाकात होगी लेकिन बाहर घूमने का प्लान नहीं बन पाएगा। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है।

कुंभ का वित्त राशिफल: नए काम की शुरूआत कर सकते हैं। कारोबार में बड़ा फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। सिर दर्द की शिकायत रहेगी। आप योग करना शुरू करें। लाभ होगा।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। मन की उलझन हल होगी।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा।

मीन का वित्त राशिफल: नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। सफलता मिलेगी। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज ऑफिस में काम अधिक रहने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना होगा। आंखों को आराम दें।

