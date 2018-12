आज का राशिफल, 06 दिसंबर 2018: वृषभ राशि वालों के घर में रहेगी सुख-शांति, कर्क वालों को मिलेगा धन लाभ

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: मेष का दैनिक राशिफल: आज धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आप ज्यादा सोच-विचार में ना पड़े। मानसिक तनाव रहेगा। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते है। हितशत्रु से सावधान करें। मेष का लव राशिफल: पार्टनर के साथ संबंध ठीक रहेगा। आपको रोमांस करने का मौका मिलेगा। किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। मेष का वित्त राशिफल: आज आप करियर से जुड़े मामले में सावधानी बरतें। किसी के बहकावे में ना आएं। पार्टनर आपसे परेशान हो सकता है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पुरानी समस्या हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। खाने-पीने में सावधानी बरतें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: परिवार के आनंदमयी पल बिताएंगे। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध ठीक होंगे।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगा। जिनका पार्टनर बहुत दिनों से दूर था वह आज आपके पास आ सकता है।

वृषभ का वित्त राशिफल: नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। आज आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में सावधानी बरतें। आज माता की सेहत में सुधार होगा। इससे आपकी चिंता कम होगी।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। दिनभर काम में व्यस्त रहेंगे। कार्यो में सफलता मिलेगी। वाणी पर संयम रखें। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी।

मिथुन का लव राशिफल: आप आपका लव पार्टनर आपसे प्रसन्न रहेगा। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आप नौकरी ना मिलने को लेकर परेशान रहेंगे। आप नए-नए लोगों से मुलाकात करें। आपको इससे फायदा मिलेगा। इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशनी हो सकती है। आपको पेट में गैस की शिकायत रहेगी। इसका ख्याल रखें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आप किसी की सलाह पर काम करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। नए काम की शुरूआत कर सकते हैं।

कर्क का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। दिल की बात सुनें।

कर्क का वित्त राशिफल: करियर में आ रही परेशानी दूर होगी। आपको रोजगार मिल सकता है। आने वाले समय में आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। गुस्से पर काबू रखें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप ज्यादा काम से थकान महसूस करेंगे। नींद की परेशानी हो सकती है। आप आराम करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आप काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन सुख मिल सकता है।

सिंह का लव राशिफल: आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप पार्टनर की बातों पर अमल करें। वरना पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। आप इस पर पूरी योजना बनाएं। इसके बाद नया काम शुरू कर सकते हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव की परेशानी हो सकती है। आपको बीपी संबधी शिकायत रहेगी। आप गुस्सा ना करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप सोच-विचारकर कोई कदम उठाएं। वरना आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। विरोधी आपको परेशान करेंगे।

कन्या का लव राशिफल: आज आपको किसी से प्यार हो सकता है। आप उनको अपना प्रेम प्रस्ताव भेज सकते हैं। हो सकता है वह आपकी बात मान लें।

कन्या का वित्त राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन लेन-देन के काम में लापरवाही ना बरतें। वरना आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस से लाभ होगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपको स्किन की समस्या हो सकती है। आप इस समस्या का इलाज करवाएं साथ ही ज्यादा धूप में जाने से बचें। वरना दिक्कत ज्यादा होगी।

तुला का दैनिक राशिफल: आज नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। मन के मुताबिक काम पूरा नहीं हो सकेगा। सेहत का ख्याल रखें।

तुला का लव राशिफल: आज आप जीवनसाथी के साथ समय बिताएंगे। आप आपके और पार्टनर के बीच प्यार बढ़ेगा। एक-दूसरे के बीच शिकायत भी रहेगी।

तुला का वित्त राशिफल: आज नौकरीपेशा वालों के लिए दिन अच्छा है। आपको नौकरी में शुभ समाचार मिलेगा। साथियों का सहयोग मिलेगा। इनकम बढ़ेगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। आपको आज विश्वासघात मिल सकता है। मन में किसी तरह का डर रहेगा। अपना ख्याल रखें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: किसी दोस्त की मदद से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: लव लाइफ में मधुरता रहेगी। आपकी पुराने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्यार बना रहेगा।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। आप उन्हें मनाने का प्रयास करें। उनसे प्यार से बात करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको कोल्ड से सावधान रहना पडे़गा। आपको ठंड लग सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आप किसी कारण से परेशान रहेंग। हो सकता है आपकी कोई कीमती वस्तु खो जाए। अपनी चीजें संभलाकर रखें।

धनु का लव राशिफल: आपको पार्टनर से रोमांस मिलेगा। लेकिन आप जल्दबाजी ना करें। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। आप पार्टनर की बात सुनें।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप उसकी शुरूआत कर सकते हैं। आप दफ्तर में किसी के साथ विवाद ना करें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज सावधान रहना होगा। आपको कही चोट लग सकती है। खाने-पीने पर कंट्रोल रखें। तैलीय खाना ना खाएं।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आज सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आपका मान-सम्मान बढ़ेगाा। प्रिय लोगों से मुलाकात होगी।

मकर का लव राशिफल: आज जो लोग प्रेमी को प्रपोज करना चाह रहे हैं उनके लिए समय ठीक है। आपको सफलता मिल सकती है। संबंधों में सुधार होगा।

मकर का वित्त राशिफल: कारोबार में सफलता मिलेगा। नए काम में आपको लाभ मिलेगा। आपको अटका हुआ धन मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। नई चीज वस्तुओं की खरीदारी होगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको दांत में परेशानी हो सकती है। आप डॉक्टर को इस परेशानी का इलाज करवाएं।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज करियर के मामले में सफलता मिलेगी। आपके काम पूरे होंगे।

कुंभ का लव राशिफल: आप अपने गुस्से पर काबू रखें। पार्टनर से ठीक से बात करें। आपकी किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है। सोच-समझकर बोलें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज आपके लोन संबंधित कार्य पूरे होंगे। आपको अटका हुआ धन मिल सकता है। वाहन सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत का लेकर थोड़ा सावधान रहें। आपको अनिद्रा की परेशानी हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आप सुस्ती का अनुभव करेंगे। ऑफिस में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। आपके कार्य में देरी हो सकती है।

मीन का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज पार्टनर से बहस ना करें। वैवाहित जीवन में शांति रहेगी।

मीन का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार को विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। आपको इसमें सफलता मिलेगी। इनकम में इजाफा होगा।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में सावधान रहें। आपको माता की सेहत की चिंता रहेगी। आपको भी कोल्ड हो सकता है। ख्याल रखें।

First Published on December 6, 2018 2:23 am