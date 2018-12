आज का राशिफल, 05 दिसंबर 2018: वृषभ राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, धनु वालों को मिलेगा मान-सम्मान

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: मेष का दैनिक राशिफल: जीवनसाथी के साथ आज समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। आपके काम की तारीफ होगी।मेष का लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ ठीक रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालेमल बना रहेगा। पत्नी की मदद से लाभ मिल सकता है। मेष का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जो लोग बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक है। लाभ मिलेगा। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको कोल्ड की समस्या हो सकती है। ध्यान रखें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी योजना के अनुसार काम पूरे होंगे। अच्छी खबर मिलेगी।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपको पत्नी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ बाहर पिकनिक पर जा सकते हैं। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है।

वृषभ का वित्त राशिफल: करियर में आज आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप धैर्य रखें। आपके काम पूरे होंगे। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आप सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना बरतें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपका तन-मन ठीक रहेगा। आज आप नए काम की योजना बना सकते हैं। आज आपकी मानहानि ना हो इस बात का ख्याल रखें।

मिथुन का लव राशिफल: आज लव लाइफ को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी बात को लेकर पार्टनर से आपका मतभेद हो सकता हैं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज कारोबार के लिए दिन ठीक है। आपकी योजना पूरी होगी। आपको अटका हुआ धन आज मिल सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल:आज सेहत का ख्याल रखें। आपको मानसिक तनाव के साथ सिरदर्द हो सकता है। आप आराम करें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपके लिए दिन चुनौती भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य में देरी हो सकती है।

कर्क का लव राशिफल: आपके स्वजनों से मनमुटाव हो सकता है। आपका मूड खराब रह सकता है। पार्टनर के साथ मतभेद भी हो सकते हैं।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आप शांतिपूर्वक आराम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अपने करियर की चिंता है। आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ रही है।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको बुखार भी आ सकता है। सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए आराम करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपका समय अच्छा है। आपको किसी अन्य की मदद से लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी।

सिंह का लव राशिफल: आज आप अपना ध्यान पार्टनर पर दें पाएंगे। पार्टनर के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी।

सिंह का वित्त राशिफल: करियर में आपको सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। कारोबार में सफलता मिलेगी।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता के जोड़ों में आ रही परेशानी कम हो सकती है। उनका ख्याल रखें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। आपके काम पूरे होंगे। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। विवाद से बचें।

कन्या का लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे वो समय अब खत्म हो चुका है। आपकी मुलाकात पार्टनर से होगी।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको माता का सहयोग मिलेगी। पत्नी और माता के संबंध अच्छे रहेंगे।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल:आज आपकी सेहत को ठीक रहेगी। लेकिन आकस्मिक होने के योग हैं। आप यात्रा पर जाने से बचें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपकी रचनात्मक शक्ति से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आप यात्रा पर जा सकते हैं। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

तुला का लव राशिफल: आज आप पार्टनर के साथ सम बिताएं, आपका पार्टनर आपके साथ समय ना बिताने की अक्सर शिकायत करता है। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको अधिक काम करना पड़ेगा। आपको कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। आपके काम की तारीफ होगी।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी। सर्दी से बचकर रहें। वरना आपको परेशान होना पड़ सकता है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपके साथ आकस्मिक कोई घटना हो सकती है। इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। आपका खर्च बढ़ सकता है।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आप नए संबंधों की शुरूआत कर सकते हैं। जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनको आज सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज कारोबार को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। आपका एक सही फैसला आपका जीवन बदल सकता है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: मन में शांति रहेगी। मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी। आराम करें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपकी इनकम में इजाफा होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है।

धनु का लव राशिफल: आपके प्रेम संबंध ठीक रहेंगे। आज आपके और पार्टनर के बीच मधुर संबंध रहेंगे। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में बढ़ोत्तरी होगी। आपको यह फल पूर्व में किए गए कार्य से मिलेगा। आज आपको सहयोगी की मदद मिलेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सावधान रहें। आपको चोट लग सकती है। आपके बदन में दर्द हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा। आपको अधिक मेहनत करनी पडे़गी। दफ्तर में आपको लाभ मिलेगा। संतोष का अनुभव करेंगे।

मकर का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। इससे आपके संबंधों में मधुरता रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप करियर को लेकर परेशान रहेंगे। आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। आप मेहनत से उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है। छोटी परेशानी हो सकती है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: विदेश से जुड़े कार्य आसानी से पूरे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप धन का कुछ हिस्सा दान करेंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी।

कुंभ का लव राशिफल: पार्टनर और आपके बीच गलतफहमी हो सकती है। इससे दोनों के संबंध में कड़वाहट आ सकती है। गलतफहमी को दूर करें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपको कारोबार को लेकर सर्तक रहना होगा। आज आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। किस्मत का साथ मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आप खाने के बाद थोड़ी देर घूमना शुरू करें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपको अधिक परिश्रम करना होगा। आकस्मिक धन हानि के योग हैं। आपको छोटा लाभ मिल सकता है। अपने खर्चो पर नियंत्रण रखें।

मीन का लव राशिफल: आज बहुत समय बाद आपकी पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आप पार्टनर को अच्छा गिफ्ट देंगे। आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा।

मीन का वित्त राशिफल: कारोबार को सफलता तक ले जाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। आपको पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। सोच-समझकर निवेश करें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा। आपकी पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। संतान पक्ष की सेहत ठीक रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 5, 2018 2:56 am