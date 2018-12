आज का राशिफल, 02 दिसंबर 2018 :वृषभ राशि वाले वाणी पर रखें संयम, कर्क राशि वाले रहेंगे प्रसन्न

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: आज का दिन अच्छा बीतेगा। आज आपके किसी की मदद करेंगे। मानसिक रुप से आप स्वस्थ्य रहेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मेष का लव राशिफल: आज आप पार्टनर से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। दांपत्यजीवन अच्छा रहेगा। मेष का वित्त राशिफल: करियर में आ रही परेशानी खत्म होगी। आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। कारोबार में आ रही परेशानी खत्म हो सकती है। धैर्य रखें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता की सेहत में सुधार होगा। संतान पक्ष की मदद मिलेगी।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आपके साथ विवाद होने की संभावना है। आप अपनी वाणी पर संयम बरतें। किसी के साथ ज्यादा घुले मिले नहीं।

वृषभ का लव राशिफल: शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन सही रहेगा। सिंगल लोगों की लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। आप आज सावधान रहें। रिस्क लेने से बचें।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी योजना सफल होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। आज काम में सावधानी बरतें वरना चोट लग सकती है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें। प्रवास की संभावना है।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आपकी लव स्टोरी शुरू हो सकती है। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपको सफलता मिलेगी।

मिथुन का वित्त राशिफल: आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। काम में तरक्की हो सकती है। लावरवाही ना करें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको खून संबंधी परेशानी हो सकती है। आप गुस्से पर काबू रखें और किसी झगड़े में ना पड़े।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी मुलाकात दोस्तों और स्नेहीजनों से हो सकती है। किसी कार्य में सफलता मिलने से दिन अच्छा रहेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। संबंधों में सुधार आएगा।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपको साथियों की मदद मिलेगी। आज का दिन लेन-देन में सावधानी बरतें। आपको विश्वासघात मिल सकता है। आपके काम की तारीफ होगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप बाहर खेलने जा सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। इससे अच्छा लगेगा।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल रहेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कार्य पूरे हो सकते हैं।

सिंह का लव राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल कता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज जो लोग पार्टनर को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वह कर सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। आपकी पुरानी परेशानी दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखें। आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। आप बाहर के खाने का परहेज करें वरना आपके दिक्कत बढ़ सकती है।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रम में जा सकते हैं।

कन्या का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात पुराने प्रेमी हो सकती है। आप उनके साथ पुरानी बातें कर अपनी याद ताजा करेंगे। आपका समय ठीक है।

कन्या का वित्त राशिफल: करियर में बाधा आ सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी के लेन-देन की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय ठीक नहीं है। आपको अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत आपकी ठीक रहेगी। अपने खर्च पर कंट्रोल रखें। आज माता की सेहत का ख्याल रखें।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको विश्वासघात मिल सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें।

तुला का लव राशिफल: आद आपकी मुलाकात पार्टनर से हो सकती है। पार्टनर आपसे मिलने के लिए दूर से रहा है। आप उनके लिए कुछ अच्छा करें ताकि वह आपसे खुश हों।

तुला का वित्त राशिफल: कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आप कारोबार का विस्तार करने सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको लाभ मिल सकता है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपके काम में देरी हो सकती है। आप आलस्य ना करें। पुरानी परेशानी दूर होगी।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आप दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। आज घर पर मेहमान आ सकते हैं। आज नौकरी के लिए दिन अच्छा है। घर में शांति रहेगी।

वृश्चिक का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में आपको परेशानी हो सकती है। उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। किसी बात को बढ़ाने का प्रयास ना करें।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल:सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। माता कीसेहत का भी ख्याल रखें। आपको कोल्ड हो सकता है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ होगा। पिता का सहयोग मिलेगा।

धनु का लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। मां का सहयोग मिलेगा। आज पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धनु का वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आप भौतिक सुख के लिए धन खर्च करेंगे। करियर में सफलता मिलेगी।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मकर का दैनिक राशिफल: बौद्धिक कार्य में सफलता मिल सकती है। आज लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा है। आपकी योजना सफल होगी। सरकारी कार्य पूरे होंगे।

मकर का लव राशिफल: आज दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज आपको करियर में तरक्की मिलेगी। आपके अटके काम पूरे होंगे। आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल:सेहत का ख्याल रखें। पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आप आपको मानसिक थकान हो सकती है। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

कुंभ का लव राशिफल: शादी में किसी तरह की अड़चन आ सकती है। आज लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। पार्टनर का सहयोग नहीं मिल पाएगा।

कुंभ का वित्त राशिफल: जो लोग अपना नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। कारोबारी को आने वाले समय में लाभ मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी। आप लापरवाही ना बरतें वरना यह लापरवाही आपके परेशानी में डाल सकती है।

मीन का दैनिक राशिफल: आज कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। आप परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। पार्टी या पिकनिक का आयोजन हो सकता है।

मीन का लव राशिफल: आपको पार्टनर से कीमती गिफ्ट मिल सकता है। आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।

मीन का वित्त राशिफल: जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है। आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा। आपको कोल्ड हो सकता है। गर्म कपड़े पहनें।

First Published on December 2, 2018 5:01 am