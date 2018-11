Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal November 14, 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा शुभ समाचार, मिथुन वाले रखें गुस्से पर काबू

Rashifal Horoscope Today 2018 in Hindi, Aaj Ka Rashifal 14 November 2018: मेष का दैनिक राशिफल: आज घर परिवार में सुख शांति रहेगी। घर में मेहमानों का आगमन होगा। आज आपको नौकरी में शुभ समाचार मिलेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मेष का लव राशिफल: आज आप अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस बात करेंगे। आप यह तय करने की कोशिश करेंगे कि यह लव रिलेशनशिप आगे चलेगी या नहीं। मेष का वित्त राशिफल: आज नौकरी वालों के दिन अच्छा है। आपको नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आप काम में व्यस्त रहने से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप व्यायाम शुरू कर दें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज का दिन कारोबारियों के उत्तम रहेगा। आपकी मनचाही डील आपको मिल सकती है। घर परिवार में सभी का सहयोग रहेगा। यात्रा पर जा सकते हैं।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। पार्टनर का मूड भी ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ रोमांस कर पाएंगे। दांपत्यजीवन में भी सुख रहेगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज आपके लिए यह दिन सामान्य रहेगा। आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। आप नए काम में पूंजी निवेश कर सकते हैं।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। वरना सेहत संबंधित दिक्कत हो सकती है।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें। आज आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आज आपकी इनकम कम और खर्चा अधिक रहेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ ठीक रहेगी। पार्टनर से आपको गिफ्ट मिल सकता है। आपके दूसरों लोगों के साथ संबंध ठीक होंगे। आप दूसरों की भावनाएं समझेंगे।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आप पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकें। आप अपने काम में मेहनत करते रहिए।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप आलस्य ना करें। काम अधिक होने के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज का दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आपको वाहनसुख प्राप्त हो सकता है।

कर्क का लव राशिफल: आज आप किसी बात को लेकर पार्टनर पर गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन यह गलत है, आप पार्टनर को प्यार से समझाएं। गुस्से पर काबू रखें।

कर्क का वित्त राशिफल: आज आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप पूरी तरह से सावधान रहें। आप निवेश करने से बचें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपको आज सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सेहत के मामले में लापरवाही ना बरतें। आपको चोट लग सकती है। इसलिए आज आप सर्तक रहें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह का लव राशिफल: आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। पार्टनर से आपको खूब सारा प्यार मिलेगा। आप पार्टनर को खुश करने के लिए बीच-बीच गिफ्ट देते रहें।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आप किसी फालतू की मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आज दूसरों के काम में ज्यादा रुचि ना लें। आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको परेशानी हो सकती है। आपके पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। सेहत के मामले में सावधानी बरतें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपको संतानपक्ष की चिंता रहेगी। आप किसी बौद्धिक चर्चा में भाग लेने से बचें। किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। प्रिय लोगों से मुलाकात हो सकती है।

कन्या का लव राशिफल: आज पति-पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है। आप कोशिश करें कि पत्नी के साथ बहस ना हो। वरना आपकी बात आगे बढ़ सकती है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी से दिया हुआ पैसा मिलने में देरी हो सकती है।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल:आपकी सेहत तो ठीक रहेगी। लेकिन मन में अनेक तरह की चिंताएं रहेगी। जो आपके सिर दर्द का कारण बन सकती है।

तुला का दैनिक राशिफल: मन में अनेक तरह के विचार आएंगे, जिससे आपको मन विचलित हो सकता है। यात्रा करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है।

तुला का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आप छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर से बहस करने लगते हैं, इससे आपका पार्टनर परेशान हो जाता है। ऐसा करने से बचें।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपकी नौकरी में समस्या आ सकता है। कार्यस्थल में बदलाव आ सकता है। आज काम में जल्दबाजी करने से बचें। वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आपकी कमर में दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। दोस्तों और भाई-बधुंओं के साथ मेल-मिलाप बढ़ेगा। यात्रा पर जा सकते हैं।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपको शादी का प्रपोजल मिल सकती है, जो लोग सिंगल है उनको प्रेमी मिल सकता है।

वृश्चिक का वित्त राशिफल:आज आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकें। दोस्तों से मदद मिलेगी।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप बस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। वरना आपको दिक्कत हो सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। परिवार में गलतफहमी पैदा होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज जरुरी निर्णय लेने से बचें।

धनु का लव राशिफल: आज पार्टनर आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है। आज आप पार्नटर को खुश करने के लिए महंगा तोहफा दे सकते हैं। सोच-समझकर बोलें।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में रिस्क लेने से बचें। यदि आप कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। कामकाज में धीमापन आएगा।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपको जुखाम हो सकता है। मौसम के बदलाव के कारण आपको परेशानी हो सकती है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपके काम आसानी से सफल होंगे। ऑफिस के काम से बाहर जाना हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। घर में शांति का वास होगा।

मकर का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपकी संबंध ठीक रहेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: आज करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं, सितारे आपके पक्ष में है आपको सफलता मिलेगी।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आज काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। आप बस परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। संतान की मदद से आपको लाभ मिलेगा। खर्च की मात्रा अधिक रहेगी।

कुंभ का लव राशिफल: आज आपकी किसी बात से पार्टनर नाराज हो सकता है। आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। आप मन की बात किसी के साथ शेयर ना करें।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज कारोबार को लेकर आपको सावधान रहना होगा। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। महिला पक्ष से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपको स्किन संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए आप बाहर का तला-भुना खाने से परहेज करें। इसके साथ ही आप तेज धूप में भी जाने से बचें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा। दोस्तों और स्नेहीजनों से मुलाकात होगी। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पुरानी वस्तुएं मिल सकती है।

मीन का लव राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर कर पाएंगे। संबंधों में मधुरता आएगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

मीन का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में आपको तरक्की मिल सकती है। साथी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपके काम की तारीफ करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको गले में परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष की सेहत का ख्याल रखे, उन्हें कोल्ड हो सकता है।

First Published on November 14, 2018 2:07 am