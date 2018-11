Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal November 13, 2018: वृषभ राशि वाले रहेंगे भावुक, मिथुन वालों के अटके काम होंगे पूरे

Rashifal Horoscope Today 2018 in Hindi, Aaj Ka Rashifal 13 November 2018: मेष का दैनिक राशिफल: आज आप किसी के झगड़े में बीच बचाव करने से बचें। दफ्तर में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य में देरी से सफलता मिलेगी। मेष का लव राशिफल: आज पार्टनर में मधुरता रहेगी। लव लाइफ के फैसले जोश से ना लें, उनके बारे में पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। मेष का वित्त राशिफल: नौकरी और करियर में मेहनत अधिक पड़ेगी। सफलता पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सोच-समझकर कोई निर्णय लें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन काफी परिश्रम वाला रहेगा। इससे आपको शारीरिक थकान भी महसूस हो सकती है। तनाव से बचें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आप भावुक रहेंगे। मन में नकारात्मक विचार आएंगे। आज जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा इंतजार करें।

वृषभ का लव राशिफल: लव लाइफ के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। आप लव लाइफ में कोई नई पहल करने की कोशिश कर सकते हैं। सफलता मिलेगी।

वृषभ का वित्त राशिफल: आपके कारोबार में उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। आप जो काम मेहनत और लग्न से कर रहे हैं उसी में लगे रहिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: काम के दवाब के कारण आपको अनिद्रा हो सकती है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आपका दिन मौज-मस्ती के साथ बीतेगा। आज आप खूब मनोरंजन करेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अटके काम पूरे होंगे। धन खर्च बढ़ेगा।

मिथुन का लव राशिफल: आज आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। क्योंकि आप पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएं।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे। जमीन-जायदाद के मामलों में यात्रा करनी पड़ सकती है। काम अधिक करना पड़ सकता है।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन कामकाज अधिक होने से आपको थकान रहेगी। पुराने रोगों से राहत मिलेगी।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में आपकी बातों का आदर होगा। प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ेंगे। समाज में मान-सम्मान मिलेगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आप जिनको चाहते हैं उनको प्रपोज कर सकते हैं। आज आपका प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाए नहीं।

कर्क का वित्त राशिफल: आज कारोबार में धैर्य से काम करना होगा। कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कार्यस्थल पर तनाव का माहौल बन सकता है। सही स्थिति बनाएं रखें।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। एसिडिटी के कारण आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। भोजन कम करें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपको अपने आप पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपको कारोबार के सिलसिले में बाहर यात्रा पर जाना हो सकता है। विश्वासघात से सावधान रहें।

सिंह का लव राशिफल: आज आप पार्टनर से कोई बात ना छिपाएं। लव लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है। जीवनसाथी की मदद से आपके काम पूरे होंगे।

सिंह का वित्त राशिफल: आज आज कारोबार को लिए काफी चितिंत रहेंगे। आज आप व्यावहारिक रहें। जीवनसाथी की मदद से तरक्की मिलेगी। धन लाभ के योग हैं।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। भोजन करते समय बात ना करें। भोजन में हरि सब्जियों का इस्तेमाल अधिक करें।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आप में आलस्य की अधिकता रहेगी। आज सामजिक रुप से आपका अपमान ना हो इस बात का ध्यान रखें। कार्य में असफलता मिल सकती है।

कन्या का लव राशिफल: आज आपको रिश्तों में मधुरता आएगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप पार्टनर के लिए कोई मंहगा उपहार खरीद सकते हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपकी उच्च अधिकारियों से बहस हो सकती है। आज आपके काम में बाधा आएगी। आपके होते-होते काम में देरी हो सकती है। आर्थिक हानि होने के भी योग हैं।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप मन में अनेक तरह के विचार चलते रहेंगे। आपका मन चिंतित रहेगा।

तुला का दैनिक राशिफल: आज आपकी मुलाकात पुराने दोस्तों से होगी। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा।

तुला का लव राशिफल: आज आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे। आज आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। रिश्तों में मधुरता रहेगी।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आज आप अपना काम समय से पूरा कर पाएंगे। निजी मामलों में तालमेल बना रहेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आप बदलते मौसम की चपेट में आ जाएं। मौसमी बीमारी से बचें।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। पारिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। मानसिक रूप से आज स्वस्थ रहेंगे।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपके संबंधों में ऊर्जा रहेगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: आज कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। कारोबार के लिए गए फैसले सही साबित हो सकते हैं। आज नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों को मौसमी बिमारी हो सकती है। काम में व्यस्त रहने से आपको भी ठंड लग सकती है।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपके कार्य सफल होंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु का लव राशिफल: आज आप प्रेमी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। लव लाइफ में मधुरता रहेगी। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आप नए सौदे को लेकर सावधान रहे। जो लोग कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आपको लाभ मिल सकता है।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधान रहने की आवश्यक है। आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। मन में व्यग्रता रहेगी। आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। घर में सुख-शांति रहेगी।

मकर का लव राशिफल: आज आप लव लाइफ से जुड़े फैसले ले सकते हैं। आपके मन में नेगेटिव विचार चलेंगे। जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं वह कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक रहेगी।

मकर का वित्त राशिफल: करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे। कानूनी मामलों में आज आपको राहत मिल सकती है। जो लोग कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे हैं वह कर सकते हैं।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। आपको पुराने रोग से राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपको काम की तारीफ होगी। आज आपकी इनकम कम और खर्चा अधिक हो सकता है। मन पर संयम रखें।

कुंभ का लव राशिफल: आज आकस्मिक आपकी मुलाकात पुराने पार्टनर से हो सकती है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी।

कुंभ का वित्त राशिफल: आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपका आज बड़ा आर्डर मिल सकता है। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप कारोबार में विस्तार कर सकते हैं।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। प्रेमी के सेहत की चिंता रहेगी। आप अपने वजन को कंट्रोल करें वरना आगे जाकर यह परेशानी का कारण बन सकता है।

मीन का दैनिक राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। आज सरकारी कार्यो में सफलता मिलेगीी। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। खुद पर संयम बरतें।

मीन का लव राशिफल: आज आपको पार्टनर की कोई बात परेशान कर सकती है। इससे आपको मूड भी खराब हो सकता है। पार्टनर से आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपके द्वारा जल्दबाजी किया गया फैसला आपको नुकसान दिला सकता है। इसलिए जो भी फैसला करें उसके बारे में अच्छी तरह से सोच-विचार लें।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आपको बदलते मौसम के कारण कोल्ड हो सकती है। आपके गले में भी परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष की सेहत ठीक रहेगी।

First Published on November 13, 2018 2:04 am