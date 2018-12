आज का राशिफल, 03 दिसंबर 2018: सिंह राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, कन्या वालों का मन रहेगा प्रसन्न

Horoscope Today Daily Horoscope, Aaj Ka Rashifal: मेष का दैनिक राशिफल: आज घर में सुख-शांति रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपका समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। मेष का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर से आपको तारीफ मिलेगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। मेष का वित्त राशिफल: आज कारोबार में सावधानी बरतें। आपको कारोबार में भारी नुकसान उठना पड़ सकता है। आज आप काम में ध्यान दें। मेष का स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक तनाव रहेगा। आपको सिरदर्द रहेगा। आप आज थोड़ा आराम करें। नींद पूरी लें।

वृषभ का दैनिक राशिफल: आज आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आज काम में सावधानी बरतें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सफर अच्छा रहेगा।

वृषभ का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ नार्मल रहेगी। प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा।

वृषभ का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में आप व्यस्त रहेंगे। किसी जूनियर से मनमुटाव हो सकता है। आप छोटी-छोटी पर गुस्सा ना करें।

वृषभ का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप बीते हुए समय के बारे में ना सोचें।

मिथुन का दैनिक राशिफल: आज आपको जमीन, भवन सुख मिल सकता है। परिजनों के बीच मनमुटाव की संभावना है। दोस्तों से मुलाकात होगी।

मिथुन का लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर से आपको सुख मिलेगा। पार्टनर आपकी सारी बातें मानेगा।

मिथुन का वित्त राशिफल: आज आपको करियर की चिंता रहेगी। आप काम में मेहनत करें। आपको भी सफलता मिलेगी। निवेश करते वक्त सावधान रहें।

मिथुन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें।

कर्क का दैनिक राशिफल: आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप सेहत ठीक रहेगी। आपको चिंता रहेगी। धन खर्च होगा।

कर्क का लव राशिफल: आज आपकी पुरानी समस्या ठीक हो सकती है। आपके संबंध में खटास खत्म होने से आज आप पार्टनर के साथ संबंध बनाएंगे

कर्क का वित्त राशिफल: आज घर में मेहमान आ सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ सकता है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नए काम में रुचि बढ़ेगी।

कर्क का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। संतान पक्ष की सेहत में सुधार आएगा। आज आप सेहत का ख्याल रखें।

सिंह का दैनिक राशिफल: आज आपकी वाणी की मधुरता रहेगी। आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। सोच-समझकर कोई निर्णय लें।

सिंह का लव राशिफल: दांपत्यजीवन में खुशी का अनुभव होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। नए कपल आज बाहर घूमने जा सकते हैं।

सिंह का वित्त राशिफल: आज कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में बदलाव आ सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

सिंह का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक थकान हो सकती है। आप काम से ब्रेक लेकर थोड़ा आराम करें। आपकी सेहत ठीक रहेगी।

कन्या का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन शुभ रहेगा। आपकी वाणी के प्रभाव से लाभ मिलेंगे। आज लोग आपसे प्रभावित होंगे। मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या का लव राशिफल: आज आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। आपको पार्टनर की तरफ से हां मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है।

कन्या का वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आप सही दाम लगाकर प्रॉपर्टी को खरीद – बेच सकते हैं। आपको सही मुनाफा मिलेगा।

कन्या का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके दांतों में दर्द रहेगा। आप डॉक्टर के पास जाएं।

तुला का दैनिक राशिफल: आज दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें।

तुला का लव राशिफल: आज आपके और पार्टनर के बीच संबंध ठीक रहेंगे। आज आप पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं। आज प्रेमी की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है।

तुला का वित्त राशिफल: आज आपको करियर में सोच-समझकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। आज आप रिस्क कम ही लें। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है।

तुला का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। जीवनसाथी के सेहत खराब रहेगी।

वृश्चिक का दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपको धन प्राप्त होगा। दोस्तों से मुलाकात करेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें।

वृश्चिक का लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात आपके पुराने प्रेमी से होगी। आज पार्टनर की बातों का सम्मान ना करें। उनका मजाक ना उड़ाएं।

वृश्चिक का वित्त राशिफल: करियर के क्षेत्र में आपको आज लाभ मिलेगा। आप अपने गुस्से पर काबू रखें वरना आपका अधिकारी वर्ग के साथ मनमुटाव हो सकता है।

वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने खोने की शुद्धता पर ध्यान दें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। ज्यादा मसालेदार चीजों से बचें।

धनु का दैनिक राशिफल: आज आपका दिन लाभकारी साबित होगा। आपको समाज में मान-सम्मान मिलेगा। सरकारी कार्य पूरे होंगे। घूमने जा सकते हैं।

धनु का लव राशिफल: आज आप रोमांटिक रहेंगे। आप पार्टनर के साथ संबंध बनाएंगे। सिंगल लोगों को आज पार्टनर मिल सकता है।

धनु का वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम कम रहेगी और आपके खर्चे अधिक रहेंगे। नौकरी में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जोखिम से बचें।

धनु का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आज परिजनों का सहयोग मिलेगा। आप अपना भी ख्याल रखें।

मकर का दैनिक राशिफल: आज आपकी दोस्तों से मुलाकात होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। आपके सभी काम सफल होंगे। मन में ताजगी रहेगी।

मकर का लव राशिफल: आज लव लाइफ मधुर रहेगी। आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहेगा। आपको भी रोमांस करने का मौका मिलेगा।

मकर का वित्त राशिफल: आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। लोन संबंधी कार्य पूरे होंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

मकर का स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता की सेहत का ख्याल रखें। इसके साथ ही आज आप आलस्य से बचें।

कुंभ का दैनिक राशिफल: आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ मनमुटाव हो सकता है। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे।

कुंभ का लव राशिफल: आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आज पार्टनर की तरफ से आपको सरप्राइज मिल सकता है।

कुंभ का वित्त राशिफल: आज ऑफिस में अधिक काम करना पड़ सकता है। विवाद की स्थिति बन सकती है। शांति से काम पूरा करें। सरकारी लाभ मिलेगा।

कुंभ का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा। आपको सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। आप सावधानी बरतें।

मीन का दैनिक राशिफल: आज आपके घरेलू कार्य आसानी से पूरे होंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर घूमने जा सकते हैं। विदेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

मीन का लव राशिफल: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आपको प्रेमी की तरफ से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता रहेगी।

मीन का वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैँ।

मीन का स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लापरवाही ना करें। डॉक्टर से सलाह लें।

First Published on December 3, 2018 5:05 am