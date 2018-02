रंगभरी एकादशी 2018: इस एकादशी पर बन रहा है विशेष संयोग, इन उपायों से पा सकते पुण्य

आज (26 फरवरी) सोमवार को रंगभरी एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस एकादशी के दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। जो लोग व्रत नहीं सकते उनको आंवले का स्पर्श और सेवन कर लेना चाहिए, कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और ऊपर हिस्से में ब्रह्मा जी तथा शाखाओं और पत्तों में अन्य देवी-देवताएं निवास करते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस एकादशी के दिन कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं-

रंगभरी एकादशी – शिवपुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था और आमलकी एकादशी के दिन उनका गौना हुआ था। माना जाता है पार्वती के ससुराल आने की खुशी में शिवगणों ने रंग गुलाल से शिवजी के साथ रंगोत्सव मनाया था। इसलिए इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और देवी पार्वती का गौना उत्सव मनाया जाता है। सोमवार के दिन यह एकादशी होने के कारण एक विशेष संयोग बन रहा है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। इसलिए आज का दिन और खास हो गया है। इसके साथ ही आज आयुष्मान योग और रवियोग भी बना हुआ है जो बहुत पुण्यदायी माना जाता है।

व्रत विधि – सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। तैयार होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। व्रत करने वाले एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दान करें।

उपाय- किसी मंदिर में जाकर ध्वज चढ़ाएं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और 108 बार श्रीराम नाम का जाप करें। सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में गोमती चक्र, पीली कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखें।

