चेहरे पर पिम्पल बताते हैं कुंडली में खराब ग्रहों की स्थिति, जानिए क्या करें उपाय

जिन लोगों की त्वचा खराब हो रही है। उन पर कालापन या पिम्पल हो गए हैं तो यह ग्रह दशा के बिगड़ने की वजह से भी हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पिम्पल से जुड़ी कुछ बाते बताई गई हैं आइए जानते हैं –

त्वचा पर धब्बे चंद्रमा, मंगल और बुध की वजह से होते हैं। चंद्रमा या मंगल की वजह से हॉर्मोन्स में बदलाव आता है। इसी बदलाव के कारण त्वचा पर दाग उत्पन्न होते हैं। ये दाग तीन प्रकार के हो सकते हैं। हल्का लाल, हल्का काला या हल्का सफेद। ये धब्बे इतने बारीक होते हैं कि दिखने भी कठिन होते हैं। जब ये धब्बे बड़े होने लगते हैं तो दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा आपके खून में गाढ़ापन बढ़ने से भी धब्बे बनने लगते हैं। असुंलित प्रोटीन से भी दाग धब्बे बनने लगते हैं।

जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है उनकी त्वचा के ऊपरी परत पर दाग धब्बे बन जाते हैं। त्वचा के दाग धब्बों के पीछे केतु का भी प्रभाव होता है। केतु से होने वाले धब्बे बहुत परेशान कर सकते हैं। केतु के प्रभाव से व्यक्ति बहुत व्यस्त और व्यथित रहता है। इससे तनाव बढ़ता है तथा तनाव अधिक होने से दाग धब्बे की समस्या हो सकती है। केतु अगर आपक पहले, पाचवें या सप्तम भाव को प्रभावित करते है तो खुजली होती है। केतु से उत्पन्न खुजली दाग में बदलती चली जाती है।

उपाय

1. खुद को तनाव से दूर रखें। इसके लिए आप रोजाना अनुलोम-विलोम करें और तेज गति से टहलना शुरु करें।

2. खट्टा खाना छोड़ दें। साथ ही दूध के साथ कभी नमकीन चीज ना खाएं। दूध लेने के करीब 30-40 मिनट बाद नमकीन का सेवन कर सकते हैं।

3. दूध वाली चाय का सेवन कम करें। पतले दूध में बिना चीनी या शहद के हल्दी डालकर पिएं।

4. दिन में दो बार ताजे पानी के साथ चिरैता का पाउडर लें। इससे रक्त साफ होता है।

5. अधिक प्रोटीन के सेवन से परहेज करें। चादी के गिलास में जल पीना शुरु करें।

6. शुद्ध नारियल तेल एक सफेद बोतल में भरें। उसनमें 1 लीटर में 100 ग्राम के हिसाब से कपूर डालें। ढक्कन बंदकर बोतल के सूर्य की रौशनी में रखें। शाम को इस बोतल को उठाकर रोज तेल लगाएं।

7. कोई दवाई खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरुर लें।

First Published on January 17, 2018 11:03 am