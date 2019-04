Panchang Today, 03 April 2019: तिथि त्रयोदशी, योग शुक्ल, जानिए आज का राहुकाल का समय

Panchang Horoscope Today, 03 April 2019: आज बुधवार, 03 अप्रैल है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और योग शुक्ल है। आज सूर्य मीन राशि में और चंद्रमा कुम्भ राशि में रात 8 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आज का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 34 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहने वाला है। पंचांग का पढ़ना काफी शुभ माना जाता है। कुछ लोग पंचांग के अनुसार ही अपने शुभ काम को करते हैं। इससे आपको आने वाले समय के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिल जाती है। आज सूर्योदय सुबह 06 बजकर 14 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 06 बजकर 37 मिनट पर होगा। जानिए 03 अप्रैल का पंचांग।

सूर्योदय : 06:14 बजे, सूर्यास्त- 18:37 बजे , चंद्रोदय- 05:46 (04 अप्रैल) बजे, चन्द्रास्त- 16:59 बजे, शक सम्वत- 1940 विलम्बी, विक्रम सम्वत- 2075 विरोधकृत्, गुजराती सम्वत- 2075, अमांत महीना- फाल्गुन, पूर्णिमांत महीना- चैत्र, वार- बुधवार, पक्ष- कृष्ण पक्ष, तिथि- त्रयोदशी- 10:56 हजे तक, नक्षत्र- पूर्व भाद्रपद – 03:25 (04 अप्रैल) तक, योग- शुक्ल- 21:50 तक, प्रथम करण- वणिज- 10:56 तक, द्वितीय करण- विष्टि – 23:57 तक, सूर्य राशि- मीन, चंद्र राशि- कुम्भ – 20:49 तक।

03 April 2019 का शुभ समय- अमृत काल – 18:34 – 20:20 तक।

03 April 2019 का अशुभ समय – दुर्मुहूर्त- 12:01 – 12:50 तक, राहुकाल- 12:25 – 13:58, वर्ज्य- 07:56-09:42 तक, यमगण्ड- 07:47 – 09:20 तक, गुलिक काल- 10:53 – 12:25 बजे तक।

First Published on April 3, 2019 2:13 am