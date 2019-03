Panchang Today, 5 March 2019: आज है फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि, जानिए 5 मार्च के शुभ मुहूर्त

Panchang Horoscope Today, 5 March 2019: आज मंगलवार, 5 मार्च है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि है। पंचांग हिन्दू कैलेंडर होता है जिसे भारतीय वैदिक ज्योतिष में दर्शाया गया है। पंचांग का रोजाना पढ़ना शुभ माना जाता है। पंचांग में मुख्य रूप से पांच चीजें होती हैं- तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण।

पंचांग मुख्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा की गति को दर्शाता है। आज सूर्य कुंभ राशि में रहेगा और चंद्रमा तुला राशि में रहेगा। हिन्दू धर्म में पंचांग के अनुसार ही शुभ कार्य किए जाते हैं। हिन्दू धर्म में तीन धाराएं हैं, पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति। जानिए 5 मार्च 2019 का पंचांग।

सूर्योदय : 06:46 बजे, सूर्यास्त- 06:19 बजे संध्या, चंद्रोदय- 06:38 बजे सुबह, मार्च 06, चन्द्रास्त- 05:18 बजे, शक सम्वत- 1940 विलम्बी, विक्रम सम्वत- 2075, विरोधकृत, गुजराती सम्वत- 2075 साधारण, अमांत महीना- माघ, पूर्णिमांत महीना- फाल्गुन, वार- मंगलवार , पक्ष- कृष्ण, तिथि- चतुर्दशी – 07:07 पी.एम. तक, नक्षत्र- धनिष्ठा – 03:18 पी.एम. तक, योग- शिव – 02:33 पी.एम. तक, करण- शकुनि – 07:07 पी.एम. तक, द्वितीय करण- चतुष्पाद – पूर्ण रात्रि तक, सूर्य राशि- कुंभ, चन्द्र राशि- कुम्भ, राहु काल- 03:26 पी.एम. से 04:53 पी.एम. तक, गुलिक काल- 12:33 पी.एम. से 01:59 पी.एम. तक, यमगण्ड- 12:33 पी.एम. से 01:59 पी.एम. तक, अभिजितमुहूर्त : 12:10 पी.एम. से 12:56 पी.एम. तक।

5 March 2019 का अशुभ समय – दुर्मुहूर्त 09:05 ए.एम. से 09:51 ए.एम.तक, दुर्मुहूर्त- 11:18 पी.एम. से 12:07 ए.एम., मार्च 06 तक, अमृत काल- 27:33 – 29:21 तक, वर्ज्य- 111:22 पी.एम. से 01:10 ए.एम., मार्च 06 तक।

First Published on March 5, 2019 6:00 am