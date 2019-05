Loksabha election 2019: लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार को मिलेगा फायदा? जानें क्या कहती है इनकी कुंडली

बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी से पहले बिहार में राजद के साथ इनकी सरकार का गठजोड़ था। लेकिन कुछ कारणवश दोनों का गठबंधन टूट गया। राजद से अलग होने के बाद नीतीश ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार की कुंडली को लेकर ज्योतिषों ने आकंलन किया कि 2019 में केंद्र सरकार के गठन में उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है।

नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च साल 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। इनकी कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है। ज्योतिषी आंकलन के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में नीतीश की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। शुक्र इनकी कुंडली में भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठा है जिस कारण नीतीश को 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। मंगल के दशम स्थान में होने से राजयोग बनता है। लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने से कुछ बाधाएं भी आने का योग बन रहा है। भाग्य स्थान में लग्नेश और पराक्रमेश का सीधा संबंध होने से बुध आदित्य योग बन रहा है जो इनके राजनीति करियर को चमकाने का काम भी कर सकता है। लेकिन भाग्य में ही कर्मक्षेत्र के स्वामी बृहस्पति भी बैठे हैं जिससे चंडाल योग बन रहा है। इस योग के कारण इनका किसी भी साथी पर विश्वास नहीं बन पाएगा। लेकिन भाग्य स्वामी के केंद्र में बैठे होने से भाग्य नीतीश का साथ देगा। शुक्र कुंडली में भाग्य भाव में अच्छा होने के कारण इन्हें सुख प्राप्त होगा।

एक अन्य ज्योतिषी के अनुसार शुक्र के मंगल से पीड़ित होने के कारण उनकी राजनीतिक यात्रा में उतार-चढ़ाव आ सकता है। 10 वें घर का स्वामी बृहस्पति 9 वें घर में स्थित होने के कारण उन्हें एक अच्छा प्रशासक और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बनाएगा। कुछ खराब ग्रहों के कारण उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, सहयोगियों के साथ कई मुद्दों पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इतना ही नहीं उनकी अपनी पार्टी के बीच की राजनीति भी उन्हें परेशान कर सकती है। हालांकि ज्योतिषों के अनुसार 7 जून 2019 के बाद की अवधि उनके लिए काफी सकारात्मक रह सकती है। जो उनकी राजनीतिक कद को बढ़ाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

First Published on May 20, 2019 10:54 am