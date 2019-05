शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों की बात मानने में ही है अपनी भलाई

ग्रंथो और शास्त्रों में बहुत सी बातें ऐसी बताई गई है जिनका आज के समय में काफी महत्व देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति शास्त्रों में लिखी हुई इन बातों पर अमल कर लेता है तो उसे अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हिन्दू ग्रंथ श्रीरामचरित मानस में व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात की जानकारी दी गई है जिसके अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों को कभी टालना नहीं चाहिए। जानिए वह कौन से व्यक्ति है जिनकी बातों को तुरंत मान लेने में ही भलाई होती है…

– किसी भी व्यक्ति को किसी शस्त्रधारी की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। शस्त्रधारी से मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में शस्त्र हों उसकी बात को मानने में ही भलाई होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की बात नहीं मानने पर वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

– ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए जिसे आपके सारे भेद पता हो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आप नाराज करेंगे तो यह आपके भेद को सबके सामने खोल देगा जिससे की आपका नुकसान हो सकता है।

– आज के समय में एक कहावत है कि ‘बॉस इस ऑलवेज राइट’। चाहे बॉस कितना भी गलत क्यों नहीं हो तब भी उसकी बात को मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने स्वामी या बॉस की बात को नहीं मानते हैं तो वह आपके साथ बुरा कर सकता है।

– इसी तरह मूर्ख लोगों की बातों को भी मानने में ही भलाई होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपकी किसी भी बात को नहीं समझेंगे। जिससे आपका समय और दिमाग दोनों ही खर्च होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को जैसा अच्छा लगता हो आपको वैसा ही करना चाहिए। जिससे आप उसके साथ किसी भी तरह के तर्क वितर्क में पड़ने से बच पाएं।

– वैसे तो जीवन में धन ही सबकुछ नहीं होता लेकिन आज के समय में धन की ताकत पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति धनवान हो तो ऐसे व्यक्ति की हर बात को मानने में ही आपका फायदा होता है। इससे वह आपसे खुश रहेगा और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद भी कर सकेगा।

First Published on May 16, 2019 3:48 pm