चंद्र का तुला राशि में गोचर, इन 3 राशि वालों को करीबियों से मिल सकता है धोखा

चंद्रमा का राशि परिवर्तन: चंद्रमा आज शाम अपनी राशि बदलकर तुला राशि में चला जाएगा। जिसका सिंह और तुला राशि के जातकों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इन लोगों की आय में तरक्की होने के साथ-साथ विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। जानिए बाकी राशियों पर चंद्रमा का कैसा असर रहने वाला है…

मेष राशि – व्यापारियों को अपने दुश्मनों से सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। धन हानि का योग बन रहा है। किसी करीबी से आपको धोखा मिलने की संभावना है।

वृषभ राशि – चंद्र का राशि परिवर्तन आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। आपको अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर सावधान रहना होगा। चोरी होने के आसार हैं।

मिथुन राशि – लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य काफी परेशान करेगा। निवेश करने के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव पैदा हो सकते हैं।

कर्क राशि – कोई खास व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। मानसिक तनाव काफी ज्यादा रहने के आसार हैं। दोस्त की सहायता से कोई नया काम शुरु कर सकते हैं।

सिंह राशि – सिंह राशि वालों को व्यापार में तरक्की मिलने की संभावना है। पुराने किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या राशि – लव पार्टनर से धोखा मिलने के आसार हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

तुला राशि – व्यापारियों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। अच्छी और मुनाफे वाली डील हो सकती है। संपत्ति में बढ़ोतरी के भी आसार हैं।

वृश्चिक राशि – पारिवारिक माहौल काफी सुखद रहने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। दक्षिण दिशा की यात्रा करने में सावधानी बरतें।

धनु राशि – इस राशि के जातकों को अपने किसी खास मित्र से लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।

मकर राशि – आय में इजाफा होगा। प्रेमी के साथ की लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। कर्ज लिए गए पैसों की भरपाई कर पाएंगे।

कुंभ राशि – स्वास्थ्य मामलों में धन ज्यादा खर्च होने की संभावना है। अध्यात्म की और मन ज्यादा लगेगा। जीवन में सकारात्मकता आएगी।

मीन राशि – शादी के शुभ योग बन रहे हैं। लव मैरिज के लिए परिवार वालों का साथ मिलने की संभावना है। नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

First Published on May 16, 2019 11:10 am