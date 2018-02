मिथुन राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, विवाद से बचें

इस सप्ताह भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। कार्य स्थल पर अपने लक्ष्यों के निर्धारण और उनकी प्राप्ति को लेकर समर्पित रहेंगे, रुके कार्यों को गति मिलेगी, ऑफिस में किसी भी विवाद करने से बचें। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय आगे की योजना बनाने के लिए शुभ है, अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़िए। इस हफ्ते प्रेम संदर्भों में थोड़ी एहतियात की जरूरत रहेगी, जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, साथी से बातचीत करते रहें, संयम बनाए रखें। परिवार में भी सब सामान्य होगा। सेहत जोश से परिपूर्ण रहेगी परन्तु पिता का स्वास्थ्य गिर सकता है।

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए; सख्त शाकाहारी बनें और अल्कोहल छोड़ दें।

– अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से साफ करना चाहिए।

– किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें।

– बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

– खाने से पहले हर दिन कौवे खिलाओ।

– नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करें।

– गले में विधारा जड़ धारण करें।

– किन्नरों का आशीर्वाद लें।

– रविवार को भैरव मंदिर में जाएँ और दूध चढ़ाएँ।

– अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें।

– बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें।

– घर में कंटीले पौधे व झाडिय़ा नहीं लगाएं।

– घरों में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को न रखें।

– सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on February 11, 2018 6:27 am