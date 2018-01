मिथुन राशिफल (07 जनवरी – 13 जनवरी) : इस सप्ताह होगी कारोबार में उन्नति, पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ

इस सप्ताह धन लाभ के योग हैं, सितारे आपके साथ हैं, व्यवसायिक जीवन में अच्छी वृद्धि के संकेत रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और आपको इसका फल आमदनी के रुप में मिलेगा। लाभकारी यात्राएं योग में हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी संभव है। पार्टनरशिप के द्वारा व्यापार में मुनाफ़ा होगा। यह सप्ताह विद्यार्थियों अध्ययन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस हफ्ते प्रेम संदर्भों में थोड़ी एहतियात की जरूरत रहेगी, जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। गृह क्लेश की संभावना है। इस सप्ताह सेहत के लिए यह दिन अच्छे बने हुए रहेंगे, संतान को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है।

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय

मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए; सख्त शाकाहारी बनें और अल्कोहल छोड़ दें। अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से साफ करना चाहिए। किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें। बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए। खाने से पहले हर दिन कौवे खिलाओ। नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करें। गले में विधारा जड़ धारण करें। किन्नरों का आशीर्वाद लें। रविवार को भैरव मंदिर में जाएँ और दूध चढ़ाएँ।

अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें। बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें। घर में कंटीले पौधे व झाडिय़ा नहीं लगाएं। घरों में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को न रखें। सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे

First Published on January 7, 2018 5:14 am