मिथुन राशिफल (04 फरवरी- 10 फरवरी): इस सप्ताह गुस्से पर रखें कंट्रोल, लेन-देन में बरतें सावधानी

इस सप्ताह सितारे आपके साथ नहीं हैं, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, निवेश हेतु उचित समय की प्रतीक्षा करें। आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, एकाग्रता बनाकर मेहनत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति के योग है। जीवनसाथी से आपका मनमुटाव हो सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सेहत जोश से परिपूर्ण रहेगी परन्तु पिता का स्वास्थ्य गिर सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा।

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए; सख्त शाकाहारी बनें और अल्कोहल छोड़ दें।

– अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से साफ करना चाहिए।

– किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें।

– बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

– खाने से पहले हर दिन कौवे खिलाओ।

– नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करें।

– गले में विधारा जड़ धारण करें।

– किन्नरों का आशीर्वाद लें।

– रविवार को भैरव मंदिर में जाएँ और दूध चढ़ाएँ।

– अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें।

– बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें।

– घर में कंटीले पौधे व झाडिया नहीं लगाएं।

– घरों में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को न रखें।

– सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on February 4, 2018 5:48 am