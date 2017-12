मिथुन राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह भाग्य देगा आपका साथ, यात्रा से मिल सकता है लाभ

इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा, नौकरी में तरक्की होगी, आर्थिक स्थिति और प्रोफेशन में सुधार के संकेत है। धन लाभ होने की संभावना है, पैसे का आना-जाना लगा रहेगा। लंबी यात्राओं का योग है, यात्रा सुखद और आनंददायक होगी। इस सप्ताह विद्यार्थी खूब मेहनत करेंगे, कॉम्पटीशन में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। दांपत्य जीवन में खुशियों की बहार बहेगी, जीवनसाथी संग रोमांस का आनंद मिलेगा, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका रहेगी, वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान पर भी ध्यान दें। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्ययतीत कर पाएंगे।

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए; सख्त शाकाहारी बनें और अल्कोहल छोड़ दें।

2) अपने दांतों और जीभ को फिटकरी से साफ करना चाहिए।

3) किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें।

4) बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

5) खाने से पहले हर दिन कौवे खिलाओ।

6) अनाथ व निर्धन विद्यार्थियों की मदद करें।

7) बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें।

8) घर में कंटीले पौधे व झाडिय़ा नहीं लगाएं।

9) घरों में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथों को न रखें।

10) सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

11) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

12) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 10, 2017 5:59 am